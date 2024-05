La Junta pide información al Ayuntamiento de la capital sobre el jardín vertical instalado en un lienzo de muralla

La Junta de Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento de Jaén información sobre el jardín vertical instalado en un lienzo de la muralla medieval, en la Carrera de Jesús.

Así lo ha indicado este jueves el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, a preguntas de los periodistas después de que el PSOE haya solicitado la intervención autonómica para retirar la estructura de gran tamaño que el Consistorio ha anclado en el citado muro.

Según ha manifestado, en lo que alcanza a la información que tiene su departamento, "lo que tiene una catalogación de BIC --Bien de Interés Cultural-- es el torreón de la muralla"."Hemos pedido información al Ayuntamiento en ese sentido para que nos aclare cuál es la dimensión de la intervención y que nos la envíe con un informe completo a la Comisión de Patrimonio para que podamos decidir sobre la actuación realizada y las actuaciones que haya que asumir en consecuencia", ha dicho Bernal.

Precisamente sobre este jardín vertical, el PSOE ha registrado este jueves un escrito en la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte para pedir que se realice una inspección de la obra, de los daños que haya podido causar la estructura en el monumento y que analice la posible vulneración de la normativa de protección del patrimonio."El escrito se acompaña de planos y fotografías antiguas que prueban que el espacio en el que se ha actuado es un lienzo de la muralla", ha detallado en una nota el viceportavoz del grupo municipal socialista, Carlos Alberca.

El edil, además, ha considerado "muy grave que la descoordinación del equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más) haya consentido la colocación del jardín vertical en la muralla medieval sin informes y expediente que lo avalen".

Al respecto, ha expresado su "estupefacción" por declaraciones de concejales del gobierno local responsables del patrimonio histórico que, "viendo desde hace días cómo el propio Ayuntamiento instalaba esta estructura anclada sobre la pared de la muralla, desvelan que no había informes ni documentación que avale esta aberración estética y patrimonial"."¿Es que no hay coordinación entre las áreas de gobierno?¿Quién lleva el timón en el Ayuntamiento que no está al tanto de lo que estaba pasando en la muralla y es un clamor desde hace días en las redes sociales y en la calle?", ha preguntado.

Alberca ha subrayado que el anclaje para la estructura "sobre un BIC se ha hecho sin el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio, que debía haber informado a priori de esta obra", al tiempo que ha defendido que "toda la estructura goza de la máxima protección desde finales del pasado siglo"."Pero es que ahora sabemos que también se han atrevido con este esperpento sin un papel del gobierno local. No nos cabe más que considerar esto un despropósito que viene encima de una administración que tiene la tutela del bien que ha sido objeto de esta flagrante vulneración de la normativa patrimonial", ha lamentado.