La Junta revisará al alza el precio que paga a sus proveedores

El Gobierno andaluz aprobará el próximo 14 de abril un decreto para actualizar los precios de sus proveedores a la nueva inflación. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el pleno de Parlamento donde se ha sometido a una nueva sesión de control, una de las últimas de esta legislatura. Precisamente, es la inflación el argumento que esgrime el líder andaluz para adelantar las elecciones a junio.

Aún estamos en el junio u octubre, pero Juanma Moreno está poniendo empeño en transmitir que el deterioro económico le está llevando a pensar más en unas elecciones antes del verano que después. La inflación, que en términos de IPC casi ha alcanzado el 10%, empobrece a todos, pero Moreno entiende que debe salir en defensa de todos los suministradores de la Junta, con una actualización de sus contratos. Con un Presupuesto superior a los 40.000 millones de euros, la administración andaluza es, en términos de trabajadores, la mayor empresa de la comunidad. De momento, Moreno no habla de subir el sueldo a sus trabajadores el próximo año, pero sí aumentará ahora la cuantía que cobran sus proveedores.

El decreto tendrá forma de medida urgente con causa en la subida del IPC en los últimos meses. Será aprobado en el próximo Consejo de Gobierno, con ese argumento.

Juanma Moreno ha explicado que la "inflación de dos dígitos" se mantendrá, al menos, hasta este verano, como consecuencia del alza de los precios de la energía, de los combustibles y del rastro que ha dejado la huelga de los camioneros. A la vez, el crecimiento de España y, por tanto, de Andalucía se ralentizará. No será del 6% del PIB, como se preveía, ni del 5,5% como se ha corregido, y es que la guerra de Ucrania pesará sobre la recuperación. La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) coloca el crecimiento de 2022 unas décimas por abajo del 4%.

Ha sido el portavoz de Vox, Manuel Gavira, el que ha introducido el tema económico en el debate, al culpar a Juanma Moreno de la mala evolución del paro en Andalucía. "Llevamos tres meses con subida del paro, el desempleo estructural es el mismo que con los socialistas. Esta debe ser la primera asignatura, y su Gobierno suspende en empleo", le ha afeado Gavira a Moreno.

El presidente ha sostenido que hay una "gran volatilidad" de las previsiones económicas y que, ante ello, considera imprescindible que Andalucía comience 2023 con un Presupuesto actualizado. El actual es el de 2021 prorrogado, por lo que se elaboró en 2020. Éste es el argumento que esgrimen quienes desean el adelanto electoral a junio.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha valorado las medidas: "Andalucía sufrirá menos que el resto de España", tal y como prevén varios informes de organismos independientes. Según Nieto, el último de ellos, hecho público el martes por la multinacional Manpower, prevéque en los dos próximos años Andalucía creará 180.000 puestos de trabajo directos, a pesar de la inflación y de la situación que ha generado la invasión de Ucrania."Cuando se actúa con responsabilidad -ha indicado Nieto- las cosas funcionan". "A los españoles nos va a costar 94.000 millones de euros el crecimiento de la inflación porque Pedro Sánchez no ha querido ver el problema”, dijo el portavoz popular. "La inflación no sólo nos hace más pobres, es que nos obliga a pagar más impuestos. Por no querer deflactar el impuesto de la renta, los españoles vamos a tener que pagar 14.400 millones de euros más en la declaración”, prosiguió.