Junta abre expediente sancionador por incumplimientos ambientales en el desbroce de los terrenos del Dreambeach

La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para abrir expediente sancionador a la empresa encargada de los trabajos de acondicionamiento de los terrenos de El Toyo-Retamar, en la capital, donde se va a celebrar en agosto el festival de música electrónica Dreambeach, por "incumplir" parcialmente la autorización ambiental concedida para su ejecución.

La actuación deriva del acta de denuncia levantada el pasado día 20 por los agentes de Medio Ambiente en la que se recoge que se estaba procediendo al "entierro no autorizado" de los "restos vegetales" procedentes de las tareas de desbroce, y se señala que "no se está aportando riego a la zona desprovista de vegetación", lo que está provocando "emisiones de polvo debido al viento".

El expediente se incoa por "incumplimiento" de los "condicionados número tres y cinco" de la resolución del 26 de febrero que daba autorización ambiental a los trabajos, así como de la posterior que amplió el plazo para su ejecución hasta próximo día 31 en la parcela 30 del polígono 65 de El Toyo, han informado a Europa Press fuentes de la administración autonómica.

Según consta en la denuncia, el 15 de marzo los agentes ya hablaron con el encargado de la empresa denunciada "para que llevara a la zona una cuba de agua para el riego de los terrenos" y, así, "evitar que se levantara polvo como estaba ocurriendo" el día en el que se levantó el acta de denuncia.

Igualmente, los funcionarios dependientes de la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul le indicaron que los restos vegetales "no se podían enterrar" tras comprobar que ese "hecho estaba sucediendo".

La asociación vecinal 'NO al Dreambeach en El Toyo' había alertado en los últimos días de posibles "incumplimientos" por parte de la empresa encargada del desbroce, entre ellos la no "interrupción de los trabajos los días de fuerte viento" o el que "no se estaban llevando a cabo riegos periódicos".

La plataforma registró ayer mismo dos escritos ante el Ayuntamiento de Almería y ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad en los que se enumeran estas "vulneraciones" de la autorización medioambiental y se informa de que han sido denunciadas a la Guardia Civil, la Policía Local y los propios agentes de Medio Ambiente.

En los escritos se solicita, asimismo, que se den las "instrucciones necesarias" para que se proceda por parte de la Inspección y Disciplina Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo "a adoptar todas las medidas oportunas, y a la apertura de los procedimientos administrativos que correspondan por el daño medioambiental irreparable producido".

Según informó el Ayuntamiento en un comunicado al inicio de los trabajos, que deben concluir el próximo día 31 tras una prórroga de la autorización ambiental, la actuación cuenta con licencia otorgada el pasado día 8 por Urbanismo a la vista del "informe favorable" emitido por los servicios técnicos municipales.

Las labores de desbroce, limpieza y nivelación de los terrenos ubicados en el 'Sector Toyo 2' se han acotado en la zona norte, pero no están permitidos en la sur dados sus valores naturales.

Incluyen la retirada de arbustos y "maleza existente", la "recogida" y el "traslado" a "un gestor" de los tubos de acometida de agua en desuso y la "nivelación por medios mecánicos" de un terreno de más de 32 hectáreas.

La autorización ambiental contempla condicionantes como que el titular "deberá ir siempre provisto de la autorización" y quedará"obligado a la presentación de ésta a petición del Agentes de Medio Ambiente y de la Autoridad" como encargados de "verificar el cumplimiento" de las varias "prescripciones contenidas en el condicionado".

El acondicionamiento del terreno, de acuerdo a la superficie "delimitada" para la actuación autorizada, debe incluir la "eliminación" de "todos" los ejemplares de "especies autóctonas de carácter invasor" como sisal y henequén y plumero o rabogato.

En contraposición, los trabajos deben "minimizar" la afección sobre la superficie ocupada por vegetación autóctona, principalmente albardín Lygeum spartum en esta zona, "a la imprescindible para la celebración de la actividad que motiva la solicitud".

Entre los condicionados de la autorización ambiental, según informó el ayuntamiento, figura que se autoriza el desbroce de la vegetación presente, que abarca "toda la vegetación autóctona de carácter invasor, y la mínima imprescindible autóctona", pero se obliga a que la "eliminación" de los restos vegetales se realice "una vez retirados del terreno, en las instalaciones de un gestor autorizado, y no mediante la quema de los restos sobre el terreno".

Por último, ordena a la empresa que se interrumpan los trabajos en "días de fuerte viento" para "minimizar" las emisiones de polvo.