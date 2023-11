La Junta asegura será"escrupulosa" respecto a tramitación ambiental del proyecto de complejo de ocio de Coín

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo andaluz va a ser "escrupuloso" respecto a la tramitación ambiental del proyecto del complejo de ocio de Coín (Málaga).

Así lo ha señalado el consejero tras ser cuestionado en la comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul por el PSOE sobre este proyecto, del que la parlamentaria Encarnación Martínes ha dicho que estarán "vigilantes para que todos los permisos e informes que se realicen con este proyecto sean escrupulosas en la legalidad".

El consejero ha explicado que "actualmente en la delegación territorial de la Consejería en la provincia de Málaga no existe ningún informe medioambiental en relación con el otorgamiento de la evaluación ambiental estratégica", que, ha recordado, es "obligatoria de cara a dar viabilidad a este proyecto".

Ha incidido, al respecto, en que desde la Delegación Territorial le han dicho que "se han enviado las consultas oportunas a las diferentes administraciones, a las diferentes organizaciones que están interesadas y todavía no hemos recibido ninguna respuesta", por lo tanto "el expediente está por armar". El plazo es de 40 días para ello, ha apostillado.

Además, ha agregado que "sin ánimo de polemizar más de la cuenta", como ya han explicado en pleno en varias ocasiones, "la adscripción a la unidad aceleradora de proyectos no quiere decir que el proyecto sea ambientalmente viable, tampoco quiere decir que no lo vaya a ser"."Simplemente se valoran otra serie de criterios que nada tienen que ver con su tramitación ambiental", ha dicho el consejero, agradeciendo "el celo que va a poner el grupo socialista en la tramitación de este expediente".

Es más, ha incidido en que "creo que deberían tenerlo con todos los expedientes, se apellide como se apellide el promotor de los mismos". "No sé en base a qué se puede emitir un juicio de valor acerca de la viabilidad ambiental de un proyecto o no sin que los técnicos ni siquiera se hayan pronunciado; parece razonable dejar que los técnicos hagan su trabajo, que se evalúe la viabilidad ambiental del mismo y en función al dictamen o al criterio técnico que de ello resulte, nos posicionemos".

Así, ha incidido en que "eso es precisamente lo que va a hacer el Gobierno de Andalucía, ser escrupuloso respecto a la tramitación ambiental de este proyecto", de la misma manera, ha continuado, "que se hace con todos los proyectos que llegan a Andalucía, insisto, sea cual sea el apellido del promotor de los mismos".

Por tanto, ha reiterado que "el proyecto será viable o no en función de las características del mismo" y "eso todavía no se ha evaluado, por lo tanto, poco que opinar desde mi humilde punto de vista hasta el momento", aunque se ha mostrado "encantado de seguir dando cuenta de la tramitación del expediente, paso a paso, y que juntos lo escrutemos hasta la saciedad para garantizarnos que, de salir adelante, que no digo yo que vaya a salir, lo haga con la máxima garantía", ha concluido.

PSOE

Por su parte, la parlamentaria del PSOE ha recordado la declaración de interés estratégico y, además, ha advertido de que "lo que allí parece que se va a construir es un complejo deportivo y turístico", señalando que "el objeto social de la sociedad matriz es la promoción, construcción, arrendamiento de inmuebles y la explotación de hoteles, apartahoteles e instalaciones hosteleras"."Esto lo que huele es a una macroperación urbanística con una alfombra roja incluida a los especuladores", ha criticado, al tiempo que ha señalado que ello será"a costa del expolio y de poner en peligro un recurso natural tan importante como es el agua".

En este punto, ha incidido en la preocupación de los regantes, que "han visto este verano reducido su turno de agua a uno cada 15 días", además de que "los vecinos no han podido ni regar los jardines, ni llenar sus piscinas, ni lavar los coches, ni baldear a las calles, porque hay escasez de agua"."Ante esta prudencia y responsabilidad por parte de los regantes y de los vecinos, tenemos a la Junta con prisas para plantar allí un complejo, un macroproyecto de lujo sobre su acuífero", ha criticado, advirtiendo de las movilizaciones de los vecinos, que ven el proyecto "un desastre" para el municipio.

Por último, ha señalado que el grupo socialista estará"vigilante para que todos los permisos e informes que se realicen con este proyecto sean escrupulosas en la legalidad", ha concluido.