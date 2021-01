Listado de todos los municipios confinados en Andalucía y localidades con cierre de bares y comercio

La Junta de Andalucía ha elevado este jueves a 541 el número total de municipios de la comunidad cerrados perimetralmente por su alto índice de contagios de Covid-19, de los que en 303 se decreta además el cierre de toda actividad no esencial al superar los mil casos por cada 100.000 habitantes.

Los datos se han difundido tras la publicación en el BOJA de las conclusiones de los ocho comités territoriales de alerta de Salud Pública de Alto Impacto, en los que se ha informado de los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, un total de 238, igual que en la última evaluación, y 303 que sobrepasan los mil casos, cuando fueron 255 el pasado lunes.

La provincia de Granada sigue siendo la más afectada por el perimetrado de municipios con 126 localidades (siete más), de las 174 con las que cuenta toda la provincia, seguida de Málaga (75); Jaén (68); Sevilla (66); Almería (64); Córdoba (60); Huelva (45) y Cádiz (37).

Las medidas que afectan a los nuevos municipios que se han incorporado al listado del lunes pasado entrarán en vigor a las 00:00 del sábado 30 de enero después de su publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se mantendrán vigentes durante un periodo de 14 días.

Municipios confinados en Sevilla

En la provincia de Sevilla, las localidades con restricciones de cierre perimetral son: Sevilla capital, Umbrete, Lora de Estepa, Dos Hermanas, Peñaflor, Aznalcóllar, Almensilla, Espartinas, Bormujos, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, La Rinconada, La Roda de Andalucía, Lantejuela, El Saucejo, Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, Casariche, Ugrera, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Alcalá de Guadaíra, Camas, Coria del Río, Gelves, Isla Mayor, Tomares, La Puebla del Río, Villanueva de San Juan, Pedrera, Herrera, Villaverde del Río, Gerena, Almadén de la Plata, Mairena del Alcor, Lebrija, Los Molares ,Morón de la Frontera, Marchena, Los Corrales, Olivares, Salteras, Brenes y Carmona. Todos, con cierre perimetral a partir del sábado 30 de enero.

Debe cesar toda aquella actividad no esencial además del cierre perimetral en Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, La Puebla de Cazalla, Santiponce, Osuna, El Viso del Alcor, Benacazón, Algámitas, Gilena, Burguillos, El Garrobo, La Puebla de los Infantes, El Palmar de Troya, Pruna, La Algaba, Estepa, Arahal, San Nicolás del Puerto y El Cuervo.

Municipios confinados en Huelva

Ningún municipio se suma a las restricciones de cierre de servicios no esenciales al superar la tasa de 1.000, con lo que continúan con las mismas: Aljaraque, Aracena, Ayamonte, Beas, Berrocal, Calañas, Cartaya, Castaño del Robledo, El Cerro de Andévalo, Encinasola, Isla Cristina, La Palma del Condado, Lepe, Paymogo, Punta Umbría, San Bartolomé de la Torre, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos y Villarrasa. En estas zonas se deberá cesar de inmediato toda actividad no esencial. Con una tasa que no llega a los 1.000 y por tanto, cierre perimetral se encuentran las localidades de Alosno, Aroche, Bollullos Par del Condado, Cabezas Rubias, Chucena, Corteconcepción, Cortegana, El Almendro, Escacena del Campo, Higuera de la Sierra, Huelva capital, La Nava, Manzanilla, Minas de Riotinto, Moguer, Nerva, Puebla de Guzmán, Rociana del Condado, San Juan del Puerto y Villablanca. En ellas, se rigen las medidas vigentes y no se podrá salir ni entrar de ellas al estar confinadas por el alto índice de contagios.

Municipios confinados en Cádiz

La tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pasando de los 998,8 del miércoles a 937 este jueves. En cuanto a los brotes activos, en la provincia hay un total de 44, de los que 24 se han producido en la última semana con 135 casos. Así, en la última semana se han registrado tres brotes en el distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, 14 en Jerez-Costa Noroeste, seis en Campo de Gibraltar Oeste y uno en el distrito Campo Gibraltar Este.

En la madrugada del sábado habrá cierre perimetral y cierre de actividad no esencial en Los Barrios, Castellar, Jimena, San Martín, San Roque, San José del Valle y Trebujena, Chipiona, Vejer, Rota, Jerez, Arcos, Prado del Rey, Setenil, Villamartín ,Algar, San Fernando, Conil y Benaocaz (que pasa de no tener cierre a cierre de actividad no esencial).

Por su parte, Alcalá de los Gazules, Algeciras, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Bornos, Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Gastor, Espera, Grazalema, Medina, Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Olvera, Torre Alháquime y Alcalá del Valle estarán confinadas perimetralmente hasta que mejores los datos epidemiológicos pero tendrán las mismas restricciones que el resto de Andalucía.

Municipios confinados en Córdoba

Por encima de los 1.000 casos y, por tanto, con el cese de toda actividad no esencial, incluye a 32 localidades: Alcaracejos, Almodóvar del Río, Añora, Belalcázar, Belmez, Benamejí, Dos Torres, El Carpio, El Guijo, Encinas Reales, Fernán Núñez, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Iznájar, La Granjuela, La Guijarrosa, Los Blázquez, Montemayor, Moriles, Nueva Carteya, Obejo, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Torrecampo, Valsequillo y Villanueva del Duque

A partir del sábado, el listado completo de municipios afectados por el cierre perimetral incluye a 26 localidades: Almedinilla, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey, Castro del Río, Córdoba capital, Doña Mencía, Espejo, Espiel, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La Victoria, Lucena, Luque, Montalbán de Córdoba, Montilla, Palenciana, Posadas, Santa Eufemia, Villafranca de Córdoba, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Rey, Villaviciosa y Zuheros.

Municipios confinados en Jaén

La Junta de Andalucía ha adoptado nuevas medidas para frenar la propagación de la Covid-19 en cinco municipios de Jaén, lo que supone extender cierres perimetrales y/o cese de la actividad no esencial hasta alcanzar un total de 68 localidades de la provincia.

A partir del 30 de enero, la provincia jiennense tendrá medidas en 68 municipios. Los que están en nivel de alerta 4 con grado 1, conlleva el cierre perimetral, son: Alcaudete, Aldeaquemada, Arquillos, Bailén, Bélmez de la Moraleda, Carboneros, Castillo de Locubín, Cazorla, Escañuela, Fuerte del Rey, Génave, Hinojares, Larva, La Iruela, La Puerta de Segura, Jaén, Jimena, Linares, Mancha Real, Marmolejo, Martos, Mengíbar, Peal de Becerro, Pegalajar, Pozo Alcón Puente de Génave, Sabiote, Santiago de Calatrava, Santiago-Pontones, Santisteban del Puerto, Siles, Torredonjimeno, Torres y Úbeda.

Por su parte, las localidades con cierre perimetral y cese de toda actividad no esencial son: Arroyo del Ojanco, Baeza, Baños de la Encina, Beas de Segura, Begíjar, Cabra del Santo Cristo, Campillo de Arenas, Canena, Castellar, Cazalilla, Chiclana de Segura, Guarromán, Hornos de Segura, Huelma, Ibros, Jamilena, Jódar, Los Villares, Lupión, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Quesada, Rus, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Torreblascopedro, Torredelcampo, Torreperogil,Valdepeñas de Jaén, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villarrodrigo y Villatorres.

Municipios confinados en Málaga

La capital se mantiene con cierre perimetral, al que se suman siete localidades, tras bajar su tasa por tercer día hasta los 891.

Son bastantes los municipios malagueños afectados en total por esta tercera ola del coronavirus. Por encima de los 1.000 casos y con el cese total de sus actividades no esenciales se encuentran:

Alameda Alcaucín Alfarnate Alfarnatejo Algatocín Alhaurín de la Torre Alhaurín el Grande Almargen Álora Ardales Arriate Benamocarra Benarrabá Cartajima Casabermeja Cañete la Real Coín Cútar El Borge Estepona Faraján Igualeja Manilva Marbella Moclinejo Mollina Monda Ronda Salares Teba Tolox Villanueva del Rosario Villanueva del Trabuco Vélez-Málaga Pizarra

Algo menos afectadas pero con datos alarmantes, más de 500 casos, están:

Algarrobo Almáchar Alozaina Antequera Árchez Archidona Benalmádena Canillas de Albaida Campillos Carratraca Casares Comares Cortes de la Frontera Cuevas de San Marcos Cártama Fuengirola Gaucín Genalguacil Humilladero Mijas Montejaque Málaga Ojén Periana Rincón de la Victoria Riogordo Sayalonga Torremolinos Torrox Totalán Villanueva de la Concepción Viñuela Yunquera Benamargosa Colmenar Iznate Istán Fuente de Piedra Villanueva de Tapia Macharaviaya

Municipios confinados en Granada

Granada es, sin lugar a dudas, la provincia andaluza más azotada por el coronavirus en esta tercera ola que vive la comunidad. Ningún municipio sale del confinamiento, en tanto está estipulado un periodo mínimo de cumplimiento de las medidas de 14 días.

Por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes están:

Alamedilla, Alfacar, Algarinejo, Alquife, Baza, Beas de Granada, Benalúa de las Villas, Busquístar, Bubión, Calicasas, Campotéjar, Capileira, Castilléjar, Chauchina, Chimeneas, Colomera, Cogollos de Guadix, Cogollos de la Vega, Cúllar, Deifontes, Diezma, Escúzar, Fornes, Fuente Vaqueros, Gorafe, Guadahortuna, Huélago, Huétor Vega, Huétor Santillan, Huéneja, Íllora, Iznalloz, Láchar, La Malahá, La Tahá, La Zubia, Loja, Moclín, Montillana, Morelábor, Nevada, Nívar, Ogíjares, Otívar, Padul, Peligros, Pedro Martínez, Polopos, Pórtugos, Pinos Puente, Píñar, Pulianas, Purullena, Sorvilán, Soportújar, TorreCardela, Turón, Ugíjar, Válor, Ventas de Huelma, Villanueva de Mesía y Zagra. En ellos, la actividad no esencial se ha visto obligada a cerrar ante el aumento de los contagios y el cierre perimetral es un hecho.

Con una incidencia superior a los 500 casos: Albolote, Albuñol, Albuñuelas, Alhendin, Alicún de Ortega, Almuñécar, Armilla, Atarfe, Benamaurel, Benalúa, Cájar, Caniles, Cenes de la Vega, Cijuela, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cúllar Vega, Churriana de la Vega, Darro, Dehesas de Guadix, Dílar Domingo Pérez y Dólar, Dúrcal, Dúdar, El Valle, Fonelas, Granada, Gójar, Guadix, Güéjar Sierra, Huétor Tajar, Huéscar, Jayena, Jun, Juviles, Las Gabias, Lanteira, La Peza, Lecrín, Maracena, Motril, Monachil, Montejícar, Montefrío, Moraleda de Zafallona, Nigüelas, Pinos Genil, Puebla de Don Fadrique, Quéntar, Salar, Salobreña, Santa Fe, Trevélez Valderrubio, Valle del Zalabí, Vegas del Genil, Vélez de Benaudalla, Villa de Otura, Villanueva de las Torres, Víznar, Zafarraya, y Zújar. Localidades con cierre perimetral.

Municipios confinados en Almería

Una de las provincias con más municipios confinados. Las localidades con cierre perimetral son: Alhama de Almería, Almócita, Benahadux, Carboneras, Fiñana, Gádor, Níjar, Pechina, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Sorbas, Tabernas, Viator, Albox, Antas, Arboleas, Chirivel, Cóbdar, Cuevas del Almanzora, Fines, Los Gallardos, Garrucha, María, Mojácar, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Taberno, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Vera, Adra, Abla, Gérgal, Armuña del Almanzora, Bacares, Macael, Serón, Turre, Balanegra, Laujar de Andarax, Bayárcal y Alicún.

Carecen de actividad no esencial los municipios de: Abla, Adra, Albox, Almócita, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Balanegra, Benahadux, Carboneras, Cóbdar, Cuevas del Almanzora, Chirivel, Fines, Fiñana, Gádor, Los Gallardos, Garrucha, Gérgal, Laújar de Andarax, Macael, María, Mojácar, Níjar, Olula del Río, Oria, Partaloa, Pechina, Purchena, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Serón, Sorbas, Tabernas, Taberno, Turre, Urrácal, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Vera, Viator, Huércal de Almería, Tíjola y Bentarique.

