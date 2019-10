Llamamiento para la vacunación del sarampión en adultos de 40 a 50 años

Son cuarentones y muchos hasta serán padres. Pero algunos es recomendable que se vacunen contra el sarampión como si fueran niños. El Ministerio de Sanidad ya hace un par de meses aconsejó que las personas nacidas entre 1970 y 1980, si no pasaron la enfermedad ni están vacunadas, se inmunicen. Los pediatras insisten en la importancia de que cumplan esta recomendación por el beneficio personal, pero también de la comunidad, para que los virus no circulen y no avance esta patología.

La Asociación Española de Vacunología aclara que sólo deben inmunizarse los adultos de 40 a 50 años si no han padecido el sarampión -porque si lo han pasado ya les queda inmunidad natural de por vida- o si no se han vacunado contra la enfermedad con dos dosis. Los facultativos explican que si no recuerdan estos extremos, deben preguntar a sus padres.

La razón de esta recomendación de las autoridades sanitarias y de los especialistas es que se ha detectado en España un incremento de casos en esa franja de edad. El hecho de que el sarampión repunte entre las personas de 40 a 50 años tiene su explicación epidemiológica. Los que nacieron antes de los 70 no necesitan vacunarse porque lo normal es que lo pasaran dado que entonces no había vacuna. Y los que nacieron después de los 80 en general están bien inmunizados porque ya estaba en marcha el calendario vacunal. Pero los que están entre ambos tramos de edad -las personas de entre 40 y 50 años- están expuestos si no pasaron la patología ni se vacunaron.