Lobato (PSOE-M) ve "tan negativo" que la migración la gestione Vox como Junts

Acusa a Ayuso de "ayudar a que haya un discurso xenófobo" en España tras deslizar agresiones sexuales en Alcalá vinculadas a migrantes

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha apuntado este jueves que la forma de que Junts no gestione las políticas de migración si se cedieran a la Generalitat como se ha negociado, es que el PSC y su candidato, Salvador Illa, gane las elecciones autonómicas catalanas."Me parece tan negativo que Vox gobierne la migración del país como que Junts o partidos incluso más a la derecha independentista de Junts puedan gobernar la migración cuando se transfiera si se transfiere esas competencias", ha expuesto Lobato en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha negado conocer el "contenido exacto" de la negociación 'in extremis' con Junts para salvar la votación del Congreso la pasada semana.

Se ha comprometido a "dejarse la piel" para conseguir que el PSC vuelva a la Presidencia de la Generalitat y ha destacado la visión de la sociedad catalana y el análisis que hace Illa. Por ello, cree que "en lo que debe estar el PSOE" es en que estos partidos no lleven las riendas de la migración.

Ha defendido, además, que entiende que lo que se ha negociado con Junts no es que ellos gestionen estas competencias sino que sean cedidas a la Generalitat y ha apuntado a que la España autonómica ha "funcionado estos 40 años". Ha defendido las transferencias de competencias de este sistema y ha añadido que no comparte la forma en la que la derecha gestiona, por ejemplo, los servicios sociales, pero eso no hace que no sea positivo que las regiones asuman gestión.

AGRESIONES SEXUALES EN ALCALÁ DE HENARES

En este punto ha sido preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando en una rueda de prensa en Alcalá de Henares deslizó que había habido "agresiones sexuales a algunas mujeres" del municipio.

Esa misma tarde tanto Lobato como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, negaron que existieran y el líder de los socialistas madrileños cargó contra la "vulgar mentira" y mostró su "bochorno" a que la Policía "desmintiera" a la mandataria autonómica."No solo relaciona migración con delincuencia sino que miente, miente y tiene que ser desmentida por la Policía. Yo creo que en el punto de debate migratorio que efectivamente de cara a las elecciones europeas seguro que va a tener mucha importancia", ha remarcado Juan Lobato.

A continuación ha sido preguntado por si cree que las declaraciones de Ayuso son racistas, ha afirmado que "ayudan a que haya un discurso xenófobo en España" y ha acusado a la presidenta de generar "un debate falso y manipulado".