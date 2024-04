López (CCOO-A) señala que la Junta ve Andalucía como "un plató de televisión" e insta a abordar "los problemas reales"

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha lamentado que la comunidad parece "un plato de televisión" donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "todos los días se pone delante de una alcachofa para decir las bondades", mientras se sigue esperando "hable de los problemas reales" de la gente.

Así lo ha indicado este martes a los periodistas antes de participar en Jaén en una asamblea para analizar propuestas y retos sindicales para 2024, en la que también ha estado su homóloga en la provincia, Silvia de la Torre.

López ha expresado su preocupación por las políticas del Gobierno autonómico, "porque van en la dirección contraria para que Andalucía deje de ser el furgón de cola" en España."Es verdad que la economía va bien, pero va bien porque en el resto del país va bien. Si la comparamos con el resto del país, Andalucía va peor que otras comunidades autónomas, crece menos que otras comunidades autónomas", ha afirmado, quien ha añadido como muestra que "ya se está hablando de pleno empleo en otros lugares" y la comunidad mantiene "la más alta tasa de paro".

A su juicio, la Junta "no está haciendo todo lo que está en su mano para ponerlo a disposición de los trabajadores" y, de hecho, "saca un decreto de simplificación que ataca a los servicios públicos y va a ser mucho más dificultoso echar una solicitud para tener derecho a la dependencia" o "para alicatar nuevamente a Andalucía"."Nos preocupa que el Gobierno andaluz no esté cumpliendo el pacto que firmó con el sindicato hace un año y que el presidente de la Junta de Andalucía nos muestre todos los días, a través de las televisiones, a través de los medios de comunicación, una Andalucía que no es la real. Porque hay muchas familias de muchos barrios obreros a las que le cuesta mucho trabajo llegar a final de mes", ha resaltado.

En este sentido, ha considerado que el Ejecutivo andaluz "no se preocupe de los problemas de los trabajadores" y afeado que Moreno "hace un año que no se reúne con las organizaciones sindicales más representativas", pese a las dificultades que sufren muchos ciudadanos."Todavía estamos esperando que el Gobierno andaluz hable de los problemas reales. Parece que Andalucía es un plató de televisión donde el presidente de la Junta todos los días se pone delante de una alcachofa para decir las bondades; que está muy bien, pero que todavía hay muchos problemas que resolver para los andaluces, desde el empleo, la sanidad pública, la educación o la dependencia", ha declarado López.