Lora sanciona con 21.000 euros a la empresa que gestionó el agua 26 años y estudia pedirle 1,7 millones más

El Pleno de Lora del Río (Sevilla) ha aprobado por unanimidad sancionar con 21.035 euros a la empresa que durante 26 años (desde 1996 al 1 de marzo de 2022) gestionó el servicio de agua potable en este municipio sevillano de cerca de 20.000 habitantes. Los tres grupos municipales con representación en el Consistorio loreño (PP, PSOE e IU) han apoyado esta sanción por una infracción "grave" según lo recogido en el pliego de condiciones que en 1996 le dio este servicio a la empresa Aqualia.

En el mismo Pleno en el que se ha aprobado esta penalización, el delegado José Manuel Arancón (PP) ha anunciado que el gobierno municipal espera llevar "pronto" al plenario una reclamación de 1,7 millones de euros que es la cantidad en la que la auditoría externa cuantifica los incumplimientos en los 26 años de servicio, explican fuentes municipales a Europa Press.

Arancón ha explicado que la infracción de 21.000 euros deriva de la citada auditoría encargada por el Ayuntamiento en la que "se aprecia" que la empresa que gestionó el agua potable en Lora "incumplió" con "varias obligaciones" establecidas en el contrato, siendo el "más importante" de los incumplimientos el hecho de que "no llevara a cabo la renovación, ni mantenimiento ni la entrega de las instalaciones en perfecto estado" una vez concluyó la concesión y el suministro pasó a manos del Ayuntamiento."En 25 años no habían hecho absolutamente nada", ha remarcado el concejal 'popular', que ha agradecido a los grupos socialistas y de Izquierda Unida el "voto favorable" a la sanción, ya que evidencia "la unión de todos en torno a una cuestión de Estado" como lo es el suministro de agua en Lora. El portavoz de IU, Miguel Ángel Rosa, ha asegurado que Lora ha vivido en los últimos años una "pesadilla" con el agua, y ha abogado por una gestión pública ante un privatización que "perjudica al pueblo, como así se ha visto"."Han jugado con la salud de los loreños y tendremos que reclamarles millones de euros", ha sentenciado. Por su parte, el portavoz socialista, Francisco Carrasco, ha remarcado que "la situación --en torno al agua-- ha ido empeorando año a año" y ha pedido hacer "autocrítica" al Ayuntamiento porque "no se ha vigilado este contrato millonario".