Luz verde del pleno para continuar con la mejora del entorno de la Catedral a cargo de la ITI

El pleno del Ayuntamiento de Jaén, convocado con carácter urgente y extraordinario, ha dado luz verde a una modificación de crédito vinculada al proyecto de la Inversión Territorial Integrada (ITI)para la mejora del entorno de la Catedral, que aspira a ser declarada Patrimonio Mundial.

Según la concejala de Cultura, María Espejo (Jaén Merece Más), esta modificación de crédito va a permitir seguir adelante con las actuaciones que contempla este proyecto y que "el PSOE dejó de hacer".

Espejo ha señalado en su intervención que es un proyecto que el anterior equipo de gobierno socialista no terminó y que tiene que estar finalizado a 31 de julio de 2024 tras conseguir la aprobación de la ampliación del plazo para la finalización del mismo por parte de la Junta de Andalucía.

La concejala ha explicado que los fondos destinados a la ITI responden a una consignación de crédito aplicable solamente a la reparación de calles del entorno de la catedral. Por lo tanto, los fondos que restan, algo más de 800.000 euros, "no se podrían destinar a la ejecución del resto de acciones pendientes sin una modificación presupuestaria para llevar a cabo la ejecución de la conservación del Palacio de Cultura, de edificios de índole privada o la adecuación señalética de los carteles publicitarios y establecimientos comerciales"."Si se hubiera contado con la interventora y los técnicos municipales en vez de realizar el proceso de la ITI en petit comité no nos veríamos en la necesidad de modificar créditos con carácter extraordinario y con el peligro de perder dos millones de euros ya que este proyecto es un proyecto finalista", ha dicho en su intervención en un pleno al que no han asistido los concejales del PSOE y en el que se ha abordado también una propuesta de la Alcaldía en contra de la Ley de Amnistía.

Asimismo, la edil de Cultura ha pedido que conste en acta que en la contratación de 20 hitos de bronce para incrustar en la solería, acción incluida dentro de la medida de adecuación y mejora de los itinerarios turístico-culturales, la factura presentada por la empresa no concuerda con el contrato menor para la adquisición de estos hitos realizados por el PSOE al haber una diferencia de más de 13.000 euros, por lo que Espejo ha pedido explicaciones sobre el destino de "esos euros de diferencia".