Más Madrid y PSOE piden Pleno para aprobar plan de inspecciones de residencias

Más Madrid y PSOE han registrado esta mañana la petición para celebrar un Pleno extraordinario en Moncloa-Aravaca con el que aprobar que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid ejecuten un plan de inspección de las residencias del distrito tras la muerte de tres mujeres en el incendio registrado el pasado domingo en la concertada Juan XXIII.

Tras acceder al acta que recoge las irregularidades detectadas por la Policía Municipal personada en el incendio, la izquierda entiende que es imprescindible tomar medidas que aseguren confianza y certezas para las familias y la vecindad."Las administraciones tienen que actuar", ha reclamado la portavoz de Más Madrid en Moncloa-Aravaca, Sara Ladra. El objetivo es "garantizar y mejorar la seguridad de estos centros". "Ya hemos visto tras las muertes durante la pandemia que la opacidad y el oscurantismo no son la solución. Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad pueden desentenderse de lo que es su obligación", ha remarcado Ladra.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha reclamado conocer "todo lo ocurrido" y ha insistido en que se publiquen las actas de Policía Municipal y Bomberos. "Vamos a exigir responsabilidades y también vamos a solicitar que se hable de las residencias de mayores en todos los distritos de la ciudad presentando una proposición en los Plenos de todas las Juntas", ha adelantado.

El Grupo Municipal Socialista quiere que en los distritos "se vea cómo está la seguridad, las inspecciones y las condiciones higiénico-sanitarias de los centros porque los protocolos no han cambiado tras la epidemia de Covid y deberían haberlo hecho"."Queremos que las residencias no sean esa trampa donde, como en la de Aravaca, no se dan las condiciones para haber evitado las muertes de tres personas", ha terminado Reyes Maroto.