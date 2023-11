Madrid cree que Puente no es la persona "más adecuada" para la interlocución por los problemas en Cercanías

Pide al nuevo Ejecutivo de Sánchez que "deje de gobernar contra Madrid"

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha valorado que el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, no es la persona "más adecuada" para llevar a cabo una interlocución normal y solucionar los problemas de averías en los Cercanías."No creo que Óscar Puente sea la persona que mejor va a tener interlocución con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid. En todo caso, nosotros trabajaremos con los ministros que hay, como no puede ser de otra manera y sean los que sea les vamos a seguir demandando las necesidades que tiene la ciudad", ha afirmado Sanz en declaraciones a los periodistas desde Villa de Vallecas, haciendo referencia al "nivel de debate" que tuvo en el Congreso de los Diputados.

Además, Sanz ha pedido al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez que "deje de gobernar contra Madrid". "Yo creo que somos el único país del mundo que gobierna contra su capital y eso desde luego es muy mala noticia. Es muy mala noticia no sólo para los madrileños sino para toda España porque evidentemente estamos ante el motor económico de España, el motor de generación de empleo, de oportunidades", ha criticado.

Así, la vicealcaldesa ha asegurado que desde Madrid no piden "ningún favor" sino que no se les trate "peor que a los demás"."Al menos que no se produzcan agravios, que se solucione la situación del cercanías. No es razonable tener a 600.000 personas todos los días sin saber si van a poder llegar o no a sus trabajos porque cada día es una avería", ha reprochado.