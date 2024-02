Más Madrid advierte del "nerviosismo" del PP porque "no tiene ni un papel en regla para disparar 300 kilos de pólvora"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha advertido del "nerviosismo" del PP porque el gobierno de José Luis Martínez-Almeida "no tiene ni un solo papel en regla para disparar 300 kilos de pólvora en Madrid Río"."Su única respuesta es insultarme y echarle la culpa a Más Madrid. Yo no tengo la culpa de que el Gobierno no haga sus deberes y de que haya tenido una pésima idea como es quemar 300 kilos de pólvora en un entorno medioambientalmente protegido", ha contestado Maestre en un comunicado a la vicealcaldesa y portavoz del Ejecutivo municipal, Inma Sanz.

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha defendido que se cumplen "todos los requisitos técnicos" para poder celebrar la 'mascletà' este domingo en el Puente del Rey, en el entorno de Madrid Río, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que ha celebrado hoy en Usera.

Tras las críticas de asociaciones ecologistas, entidades animalistas y de los partidos de la oposición, la vicealcaldesa lo ha tildado de "falta de respecto permanente" a las tradiciones valencianas. "Madrid es una ciudad de acogida donde se respeta la diversidad y donde además, como capital de España que somos, nos encanta acoger las tradiciones de todos los españoles", ha subrayado, tras considerar que Maestre debe pedir disculpas a los valencianos por referirse a ellos en "términos peyorativos".

La jefa de la oposición madrileña ha ironizado afirmando que entiende "el nerviosismo del PP", para recomendar a la vicealcaldesa, "también máxima responsable de la seguridad en la ciudad", que "dé explicaciones de cómo piensa celebrar un evento así, dentro de tres días, en un espacio protegido, sin tener a día de hoy ni un solo informe de impacto ambiental, sin un solo permiso de la Delegación de Gobierno y sin un solo papel de contratos firmados"."El PP se cree que el Ayuntamiento es su cortijo y yo voy a seguir haciendo lo que es mi obligación, que es intentar parar los pies a sus chapuzas", se ha comprometido.