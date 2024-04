Madrid critica que el Gobierno tome medidas "contra el mercado inmobiliario": "Hay que seguir incrementado la oferta"

La vicealcaldesa y alcaldesa de Madrid en funciones, Inma Sanz, ha criticado que el Gobierno de España tome medidas que "van en contra de lo que necesita el mercado inmobiliario" y ha incidido en la importancia de seguir incrementado la oferta, después de que el Ejecutivo haya anunciado la eliminación del visado de oro, también conocido como 'golden visa', para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda."Yo creo que el gobierno de España, en materia de vivienda, está tomando medidas que son, no solo no eficaces, sino que van en contra de lo que necesita el mercado inmobiliario. Nosotros tenemos muy claro que la receta para que los precios bajen es incrementar la oferta", ha expresado la también portavoz del Gobierno municipal desde el nuevo centro logístico del Cuerpo de Bomberos en La Atalayuela.

Así, ha asegurado que siguen trabajando para incrementar la oferta y poner suelo a disposición, así como "utilizar todo tipo de fórmulas imaginativas, desde los derechos de superficie o desde las parcelas dotacionales, para que salgan a precios de alquiler asequible, de manera que haya mucha oferta en la ciudad" y se pueda seguir atrayendo "talento del exterior"."Medidas como esto de las zonas tensionadas, medidas como topar los precios, medidas como impedir que cuando se producen impagos se produzcan desalojos en las viviendas, lo que hacen es retirar oferta", ha censurado.

Sanz ha incidido en que Madrid está en "una situación pujante" desde el punto de vista económico y de oportunidades. "El incremento de la demanda sólo se puede satisfacer incrementando la oferta y, por lo tanto, esa desde luego es nuestra política, y entendemos que cualquier otra medida lo que hace es precisamente contribuir a empeorar la situación", ha expresado.