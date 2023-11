La ciudad de Madrid acoge a 160 migrantes y espera la llegada de unos 40 más a los cuarteles de Carabanchel

Madrid acoge a 160 migrantes y espera la llegada de unos 40 más que irán a lo largo de esta semana y la que viene en los cuarteles de Carabanchel desde Canarias, según ha informado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En declaraciones a los medios de comunicación desde Valdebebas, el alcalde ha indicado que habló ayer con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que le dio traslado de esta información. "Lo que pasa es que es un Gobierno de una interlocución realmente complicada", ha criticado, sin embargo, el regidor."Agradezco lo que hace el delegado del Gobierno llamándome pero hoy, para que vean ustedes, hemos recibido a las ocho y media de la mañana un e-mail de la Secretaría de Estado de Inmigraciones diciendo que si a las nueve de la mañana podíamos mantener una reunión", ha criticado

Considera Almeida que no se puede "improvisar y ser tan chapucero" en estos asuntos y que el Gobierno en funciones tiene que "actuar con seriedad"."El Ministerio de José Luis Escrivá está improvisando sobre la marcha, todavía no nos ha dado el dato fundamental porque no nos lo quieren dar, que es cuál es el criterio de distribución de los inmigrantes en la Península", ha asegurado.

A ello, Almeida ha añadido que el Ministerio de Migraciones es "una viva imagen de lo que es el desgobierno y la chapuza en una cuestión esencial que afecta a personas como son los inmigrantes y que afecta también a aquellos núcleos donde van a ir esos inmigrantes".