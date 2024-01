Mairena debate el cierre del parque Cavaleri y sopesa "videocámaras" ante las concentraciones juveniles

La oposición pregunta por la reapertura del recinto y Conde señala que se "está alargando" por mejoras de "seguridad" en el proyecto

El último pleno ordinario del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), gobernado por el socialista Antonio Conde junto a Con Podemos-IU, abordó el prolongado cierre del parque Cavaleri, manifestando el primer edil ante las preguntas de Mairena Decide y PP que su clausura se "está alargando" al ser introducidas "mejoras" en la actuación prevista en esta zona verde, donde ante las incidencias derivadas de las concentraciones juveniles se estudian medidas como "videocámaras en determinados emplazamientos" o la activación del quiosco central para "ahuyentar" las conductas incívicas.

En concreto, durante la sesión plenaria, el concejal de Mairena Decide aprovechó el turno de ruegos y preguntas, para exponer que ya en el pleno ordinario del pasado mes de octubre solicitó información sobre las fechas previstas para reapertura del parque Cavaleri, marcado por las incidencias derivadas de concentraciones juveniles, manifestando entonces el Gobierno local según dicho edil que el Ayuntamiento estaba "trabajando en la reapertura" desde el prisma de la seguridad y que la idea era que el recinto estuviese de nuevo disponible al uso público en unas "dos o tres semanas".

Como este espacio verde, de unos 26.000 metros cuadrados y localizado entre el trazado de la autovía A-8057 o variante de Mairena y el entorno de la parada de metro de Cavaleri, poblada de locales de hostelería y bares de copas, "sigue cerrado", el mencionado concejal reclamaba información de nuevo sobre el asunto.

LA SEGURIDAD DEL PARQUE Y LA "INCIDENCIA" DEL INSTITUTO

Ante ello, el alcalde, Antonio Conde, explicaba que el Ayuntamiento aún está"terminando un proyecto" de actuación sobre el parque, porque ha sido decidido "mejorar" dicha actuación con el "análisis de alguna situación de seguridad que antes no se tenía contemplada" con relación al cerramiento del recinto y su "evaluación de riesgos" respecto al Instituto Atenea, cuyas pistas deportivas lindan con uno de los sectores del parque. Según el alcalde, pesan situaciones de "salto de los chavales" para acceder a dichas instalaciones deportivas del centro educativo."Estamos terminando el proyecto y el análisis. Se ha visto la oportunidad de mejorarlo y eso es lo que está alargando la reapertura", aseguraba el primer edil, comprometiéndose a informar sobre el "cronograma" previsto para la reapertura de esta zona verde, "una vez esté adecuada" la actuación prevista.

Posteriormente, el Grupo popular incidía sobre el mismo asunto, preguntando "cómo va a ser gestionada la seguridad del parque" una vez sea reabierto y si hay algún planteamiento para incluir las escalinatas del tramo de la Ronda de Cavaleri paralelo al trazado de la variante de Mairena, donde se ubica el acceso principal al parque, "dentro del cerramiento para evitar la concentración de jóvenes".

LOS JÓVENES Y LA CONVIVENCIA

En respuesta, Antonio Conde exponía que las citadas escalinatas son en efecto un "escenario de llamamiento y de uso por la gente joven", --con no pocas ocasiones de consumo de alcohol por las noches--; si bien alertaba de que "estar permanentemente situando a los jóvenes en el principio de que no pueden estar en ningún lado es de máxima complejidad", pues "hay jóvenes de conducta absolutamente racional y coherente y para los que no, está la Policía Local, que acude habitualmente" al citado parque, que suma meses y meses clausurado.

Así, el alcalde aseguraba que la idea es que con la actuación prevista, el parque Cavaleri "quede en condiciones de dignidad", prometiendo "hacer un seguimiento de la seguridad" mediante la Policía Local. Es más, incluso señalaba que el Ayuntamiento está"estudiando la posibilidad" de instalar "videocámaras de gestión" en "determinados emplazamientos" del parque.

PONER EN FUNCIONAMIENTO EL QUIOSCO CENTRAL

Del mismo modo, indicaba la idea de poner en servicio el quiosco que corona la zona central del parque, como elemento dinamizador que "permita un tránsito normal, llene de contenidos" este espacio y "ahuyente a quienes no tienen un buen trato" con este espacio público y con la convivencia."Los espacios públicos son de todos y hay que amoldar el disfrute del parque con el descanso de los vecinos", razonaba el primer edil, asegurando que vecinos de la zona le han trasladado que "nunca habían vivido mejor que durante la pandemia", con las consiguientes restricciones a la movilidad, "porque no había gente en el parque", como sucede actualmente con su cierre.