Con Málaga critica que Ayuntamiento es "cómplice de esa actitud desobediente" de Junta a la ley de vivienda

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha criticado que "el Ayuntamiento de Málaga es cómplice de esa actitud desobediente de la Junta de Andalucía a la ley estatal de vivienda". "Siguen sin declarar Málaga zona tensionada, siguen sin utilizar una herramienta que es fundamental para que en nuestra ciudad se pueda limitar el precio de la vivienda en alquiler", ha advertido.

Además, ha insistido en que "tenemos que hacerle la pregunta al Partido Popular sobre a qué intereses especulativos está atendiendo para no emplear esta herramienta que de haberse utilizado, desde hace meses, permitiría que la ciudad de Málaga estuviera poniendo límites ya a los precios abusivos de la vivienda en régimen de alquiler". "El Ayuntamiento de Málaga del PP no ha sido valiente y la proliferación de las viviendas turísticas a las que no ha metido mano está haciendo que los precios estén siendo absolutamente prohibitivos en nuestra ciudad", ha reiterado Morillas.

De igual modo, la portavoz de Con Málaga ha subrayado que "en relación a las viviendas turísticas hemos sido muy críticas con el decreto de regulación de vivienda de la Junta de Andalucía porque es una oportunidad perdida, no brinda herramientas a los ayuntamientos para que se pueda limitar las viviendas turísticas". "En el caso de nuestra ciudad, hemos planteado algunas propuestas que siguen sin tener respuestas y parecen estar durmiendo el sueño de los justos", ha dicho.

En primer lugar, ha continuado, "que haya una moratoria para que no se autoricen más viviendas turísticas en una ciudad que ya está suficientemente saturada, y en segundo lugar, hay que reducir las viviendas turísticas que ya existen. Saben que en Málaga se estima que hay más de 3.000 viviendas turísticas que carecen de autorización, están en una situación ilegal". "¿A qué espera el Partido Popular para poner en marcha un plan de inspecciones que haga que estas viviendas afloren y se puedan sancionar?¿A qué está esperando el Ayuntamiento de Málaga para ponerse manos a la obra y realizar una ordenanza que permita sancionar y, si es necesario, retirar la licencia a aquellas viviendas turísticas que de manera reiterada incumplan todo lo que tiene que ver con las ordenanzas de convivencia o de ruido?", ha incidido Morillas.

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha recordado que "el precio de la vivienda en Málaga es absolutamente insoportable, la mayoría de la gente trabajadora de nuestra ciudad tiene que dedicar ya más del 50% de sus ingresos al pago de la vivienda"."Ocupamos el top de todos los ranking tanto en el precio de la vivienda en venta como en alquiler, y esto es así no sólo porque el gobierno municipal haya hecho una política errática en materia de vivienda, prácticamente sin promoción de vivienda pública, de hecho hay más de 25.000 personas en el registro municipal de demandantes de vivienda a los que se les sigue sin dar una respuesta adecuada", ha concluido.