Con Málaga critica que Ayuntamiento "apenas ha retirado nueve candados turísticos de la vía pública desde mayo"

El grupo municipal de Con Málaga ha criticado este viernes que el Ayuntamiento de la capital "apenas ha retirado nueve candados turísticos de la vía pública desde mayo de 2023".

Desde la confluencia han señalado que el pasado 31 de enero el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, presentó un escrito en el que preguntaba el número de actas levantadas y los candados retirados hasta la fecha por parte del operativo anunciado por el Ayuntamiento.

Al respecto, ha precisado que en la respuesta recibida este viernes por Sguiglia, "con fecha del 5 de marzo y firmada por el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, se manifiesta que 'Hasta la fecha se han localizado y retirado un total de nueve candados en zonas o mobiliario público, los cuáles han sido retirados y destruidos en el acto'.

A juicio de Sguiglia, "el dato facilitado señala que la campaña anunciada hace un año ha sido un auténtico paripé y que no hay voluntad por parte del PP de ordenar la selva de los pisos turísticos" y ha invitado al regidor, Francisco de la Torre, a "dar un paseo por el centro histórico y en un rato encontrará decenas de estos candados ocupando la vía pública"."El problema de los candados turísticos no es solo una cuestión estética este tipo de invasión del espacio público no solo afea las calles, es otro síntoma más de los problemas de convivencia que genera con los vecinos y vecinas y pone de manifiesto un mercado descontrolado que está encareciendo el precio general de los alquileres y vaciando los vecindarios de la gente trabajadora que cada vez tiene más problemas para encontrar alquileres estables y asequibles", ha agregado Sguiglia.

Por último, ha insistido en que "llevamos años instando a ordenar esta selva, pero la inacción del PP favorece a los leones" y ha pedido "un plan efectivo para inspeccionar y retirar estos candados y medidas para regular y disminuir el número de pisos turísticos en la ciudad".