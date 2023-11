Con Málaga: "Vamos a emplear todos los instrumentos posibles para paralizar el rascacielos en el puerto"

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha anunciado que "vamos a emplear todos los instrumentos posibles para paralizar la modificación del plan especial y la construcción del rascacielos"."Le exigimos al alcalde, Francisco de la Torre, que pare la modificación del Plan Especial y que abra un proceso amplio de diálogo y participación", ha advertido.

Tras mantener un encuentro "de coordinación e intercambio de información" con la plataforma 'Salvemos Nuestro Horizonte', Morillas ha asegurado que "no vamos a dar la batalla por perdida, vamos a utilizar todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para poder lograr la paralización del rascacielos, las políticas, las administrativas y los recursos para parar el plan especial"."A pesar de tratarse de un proyecto tan relevante para la ciudad, el equipo de gobierno del PP se ha negado a que haya un proceso de participación ciudadana. Es muy grave que no haya respondido a las más de 1.500 alegaciones ciudadanas o que no haya atendido a los informes de expertos como el Icomos, órgano asesor de la Unesco, o de la Universidad de Málaga, que señalan el daño patrimonial, paisajístico y ambiental que provocaría el rascacielos", ha señalado Morillas.

En este punto, ha agregado que "el alcalde tiene aún la oportunidad de escuchar las más de 1.500 alegaciones que no ha respondido y atender a la oposición social creciente que viene diciendo que no quiere que se tape La Farola, que no quiere que se construya un rascacielos en un lugar tan emblemático y que no quiere entregarle suelo público y nuestro paisaje a un fondo catarí para que especule con lo que es de todos y de todas"."Es necesario que De la Torre pare, escuche a la gente y abra una reflexión en nuestra ciudad sobre cuál es modelo de ciudad al que aspiramos", ha demando Morillas.

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha incidido en la necesidad de "permitir que la ciudadanía de Málaga hable, que pueda pronunciarse sobre la construcción del rascacielos", a la vez que acusa a De la Torre de "impedir la participación ciudadana de los malagueños y malagueñas a la vez que pone la alfombra roja a los proyectos especulativos de grupos de inversión catarís como el que quiere construir el rascacielos".