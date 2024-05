Con Málaga advierte de "conversión de más de 400 locales en viviendas provoca "alza de precios e infraviviendas"

También "extensión de los pisos turísticos"

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha explicado este miércoles que defenderán una moción ante la comisión plenaria de Economía para que el equipo de gobierno del PP "extreme el control y la vigilancia en el vertiginoso aumento de la conversión de locales comerciales en viviendas y para que se pongan en marcha medidas para dinamizar los comercios y el tejido productivo los barrios".

Morillas ha señalado que "en el último año y medio se han producido más de 400 cambios de uso para reconvertir locales comerciales en uso residencial"."Está situación está provocando un triple impacto: el deterioro del tejido productivo y comercial de nuestros barrios, la aparición de numerosos casos de infravivienda, que no cumplen con la normativa y las garantías básicas de habitabilidad y la conversión de locales en viviendas turísticas", ha dicho.

Ha añadido que "no puede ser que donde antes había una pescadería o una frutería ahora haya una vivienda turística, por todo lo que ello supone para que continúe subiendo el precio de la vivienda en la ciudad. Y estos 400 cambios de uso no reflejan la toda la realidad. Sospechamos que hay mucha vivienda turística operando de manera ilegal en los barrios en lo que antes eran locales comerciales. No es posible que ante precios inasumibles de la vivienda las personas se vean abocadas a acceder a lugares de residencia que no cumplen las garantías debidas".

También ha recordado que "en Málaga el precio de la vivienda en alquiler duplica a la media andaluza y una de cada tres viviendas en alquiler son turísticas. Esto provoca un fenómeno que se extiende por la ciudad como una mancha de aceite: por el Centro y por barrios como la Carretera de Cádiz o Cruz de Humilladero, la conversión de locales comerciales en uso residencial es creciente".

INTERVENCIÓN EN LOS PRECIOS

Por otro lado, la portavoz de la confluencia de izquierdas ha valorado que el Tribunal Constitucional "haya avalado la ley estatal de la Vivienda y rechazado el recurso que presentó el gobierno del PP en la Junta de Andalucía en lo relativo a la competencia del estado para intervenir en los precios de los alquileres"."El PP ya no tiene excusas para declarar Málaga zona tensionada y que se puedan establecer medidas para poner un tope a los alquileres y facilitar así el acceso a la vivienda", ha añadido.

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha señalado que "el precio de la vivienda en Málaga es absolutamente insoportable, la mayoría de la gente trabajadora de nuestra ciudad tiene que dedicar ya más del 50% de sus ingresos al pago de la vivienda"."Ocupamos el top de todos los ránquines tanto en el precio de la vivienda en venta como en alquiler, y esto es así no sólo porque el gobierno municipal haya hecho una política errática en materia de vivienda, prácticamente sin promoción de vivienda pública, de hecho, hay más de 25.000 personas en el registro municipal de demandantes de vivienda a los que se les sigue sin dar una respuesta adecuada", ha concluido.