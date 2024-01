Con Málaga pide al alcalde poner en marcha un plan contra sequía "valiente y con participación de la ciudadanía"

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha reclamado al alcalde, Francisco de la Torre, que "abandone la hipocresía en la gestión de la sequía y la escasez de agua e impulse la elaboración y puesta en marcha de un plan integral contra la sequía que implante medidas valientes y con garantías de participación de la ciudadanía para afrontar la sequía y la gestión sostenible del agua frente a la emergencia climática en el corto, el medio y el largo plazo".

Morillas ha advertido de que "Málaga vive una situación de sequía y un déficit estructural de agua que requiere de la puesta en marcha ya de un plan estratégico para afrontar la sequía"."Ya no valen medias tintas, no vale para nada mostrarse preocupado por la situación de escasez de agua que atravesamos al tiempo que no pone en marcha un plan municipal contra la sequía o autoriza macrourbanizaciones como la que ha autorizado recientemente en Rojas Santa Tecla, con 3.000 viviendas y un campo de golf que supone un consumo intensivo", ha agregado.

En este punto, ha incidido en que "lo que hace falta es ser conscientes de la situación de emergencia climática y de escasez de agua y poner en marcha medidas que nos permitan afrontar los efectos de la sequía y, por otro lado, adaptar nuestro sector turístico a esta situación".

Por ello, ha continuado, "nuestra petición de un plan integral frente a la sequía engloba medidas como una tasa turística, ser más valientes en la reutilización del agua, establecer una moratoria en la puesta en marcha de campos de golf y todo una serie de medidas contando con la participación de la ciudadanía para adaptar nuestra ciudad a la situación de escasez hídrica que vivimos".

Ha explicado, además, que "las ciudades andaluzas de más de 10.000 habitantes están obligadas a contar con un plan que permita, con diálogo social, diseñar acciones que, en el corto, el medio y el largo plazo nos permitan atender la situación de sequía y el déficit estructural de recursos hídricos que vive nuestra tierra. Málaga carece de este plan".

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha defendido que "en el actual contexto de grave sequía es necesario que se implante la tasa turística. Ya se aplica en 137 destinos de la Unión Europea y en los grandes destinos mundiales"."El argumento de que desincentiva la demanda se cae por su propio peso. Y, según cálculos, las más de 3 millones de pernoctaciones en hoteles, sumadas a las más 3,8 millones en viviendas turísticas, supondrían, con una tasa de un solo euro, una recaudación anual de 6,8 millones y, si se fijaran 2 euros, hasta 14 millones anuales", ha concluido.