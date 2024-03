Con Málaga critica que el PP "no está siendo transparente con el consumo de agua de los campos de golf"

El viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha considerado "insuficientes las informaciones aportadas por el equipo de gobierno en torno al consumo de agua que supone para la ciudad los campos de golf en los debates y encuentros que se han llevado a cabo para abordar las medidas frente a la sequía".

Por ello, desde Con Málaga han elevado una nueva batería de preguntas con el fin de que se aclaren y justifiquen las cifras de consumo del sector."La concejala nos contesta una y otra vez con que no dejamos de repetir las mismas dudas en cuanto al golf pero esto va a ser así hasta que no respondan de manera clara y transparente", ha señalado Sguiglia, al tiempo que ha considerado que la Concejalía de Sostenibilidad Medioambiental "sólo ha dado respuestas ambiguas y esquivas, sin aportar ningún dato ni ser capaces de certificar que el riego de estas instalaciones se lleva a cabo con agua recuperada como marca la ley".

Así, este lunes el grupo municipal Con Málaga ha registrado un escrito en el que pide información concreta disponible por el Ayuntamiento y Emasa sobre "el uso suministro de agua de los campos de golf, el origen de estos suministros y las medidas acordadas con el área de sostenibilidad medioambiental en materia de sequía"."El PP está siendo muy diligente y claro a la hora de restringir el agua a los vecinos y vecinas de los barrios de la ciudad mientras parece que hubiera barra libre para algunos", ha criticado Sguiglia.

Por otro lado, ha recordado que el propio grupo publicaba hace unas semanas un informe en el que "estimaba el consumo generado por los tres campos de golf presentes en Málaga capital (Guadalhorce, Guadalmar y El Candado) en torno a los 1.5 hectómetros cúbicos al año, 1.500 millones de litros anuales, el equivalente al consumo en ese mismo periodo de más de 33.000 habitantes de la ciudad"."Según nuestras estimaciones los tres campos actuales consumen lo mismo que distritos enteros como el Puerto de la Torre o Palma-Palmilla. A los vecindarios se les está limitando la presión, anulando las fuentes públicas o advirtiendo y concienciando sobre el consumo y sobre el golf solo se habla en términos de 'creemos que...'" o "'deberían consumir agua recuperada ...' sin aportar datos al respecto", ha añadido la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas.

Sguiglia ha añadido que "estamos hablando de un deporte muy minoritario pero que requiere de un gran consumo de agua para su mantenimiento. Lo lógico es que se informe a la ciudadanía sobre las medidas que la administración local y los gestores de estos campos están adoptando frente a la crisis hídrica, que se audite y se aporten datos concretos"."Nuestro grupo no va a parar hasta que el PP informe de manera transparente sobre este y otros consumos derivados del turismo. No se trata de señalar a nadie pero sí de hacer un reparto equilibrado en los esfuerzos y que no sean únicamente vecinos y vecinas las que tengan que apretarse el cinturón ante la sequía", ha concluido.