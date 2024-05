Con Málaga acusa al alcalde de "querer tapar irregularidades de Smassa con operación de compraventa de acciones"

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha acusado al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, de "querer tapar las irregularidades de Smassa --sociedad municipal de aparcamientos-- con una operación de compraventa de acciones a los socios privados".

Así lo ha asegurado Morillas en un comunicado tras la toma en conocimiento en la jornada de este viernes por parte de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga del informe para la municipalización de la sociedad de aparcamientos Smassa.

Morillas ha demandado al equipo de gobierno que "arroje luz sobre el proceso de municipalización, que ponga fin a la actual opacidad y actúe con transparencia, se garantice la defensa del interés general frente a los negocios particulares y se aclaren todas las irregularidades en la gestión y se depuren todas las responsabilidades que pudieran derivarse".

Así, ha recalcado que su postura "siempre ha sido y es municipalizar la sociedad para ponerla al servicio del interés general, pero contando con todas las garantías y con un plan para crear aparcamientos suficientes a precios asequibles para las personas residentes en los barrios y que se actúe en favor de la movilidad sostenible".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por "la falta de transparencia en la operación de municipalización". "Estaremos vigilantes para que no sea lesiva para las arcas públicas y para que se defiendan los intereses municipales, no el negocio de los privados", ha dicho en un comunicado."Denunciamos la gestión opaca del alcalde como presidente del consejo de administración, de la vicepresidenta y concejala de Movilidad, y del propio gerente, que no ha informado a los miembros del consejo de administración. El PP vuelve a incurrir en el mismo déficit democrático", ha manifestado.

Según ha incidido, están actuando "sin la preceptiva información a los consejeros e incurriendo en contradicciones graves, queda clara la opacidad y falta de transparencia de la gestión del PP, como se ha reflejado en los escándalos y denuncias judiciales por presuntas irregularidades en el aparcamiento de Pío Baroja"."Hace un año el alcalde ya anunció también que se iba a iniciar la municipalización de la empresa con los mismos datos y afirmó que disponía de informes que avalaban las cifras el coste económico de la operación. Existen contradicciones entre lo anunciado y quedan muchas interrogantes por despejar y cuestiones que se tienen que aclararse", ha incidido.

Por eso ha esperado que "en la comparecencia de este lunes se nos faciliten más datos, se nos entregue el informe que llevamos pidiendo meses". "De otro modo pediremos un consejo de administración extraordinario sobre la municipalización o que se incluya un punto de información sobre este asunto en el próximo consejo ordinario", ha apuntado.

Asimismo, la portavoz de Con Málaga ha señalado que han pedido que "se nos facilite vista del expediente de la municipalización y los informes de intervención sobre la liquidación de la sociedad, además del informe al que ha aludido la concejala".

Morillas considera que "antes de la municipalización es preciso levantar todas las alfombras en Smassa, ya que los escándalos e irregularidades en la gestión se suceden hasta el punto de convertirse en la práctica habitual, extremo que ha reconocido hasta la propia delegada del ramo".

Ha recordado que han solicitado la comparecencia del alcalde a la comisión plenaria de Movilidad de este lunes 20 de mayo; "queremos que el equipo de gobierno rompa la bunkerización a la que tiene sometida la gestión de Smassa, que dé la cara, ofrezca explicaciones y asuma responsabilidades por las irregularidades en la contratación de las obras del aparcamiento Pío Baroja de la barriada de El Palo".