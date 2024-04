Con Málaga pide un servicio municipal para conciliación que "garantice el derecho al cuidado de nuestros niños"

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha reclamado al Ayuntamiento "un servicio municipal para la conciliación corresponsable que garantice el derecho al cuidado de nuestros niños y niñas, y que no existe en la actualidad""La defensa del derecho al cuidado corresponsable no puede ser algo meramente declarativo, el Ayuntamiento de Málaga recibe más de un millón de euros por parte del Gobierno de España dentro del Plan Corresponsables que deben destinarse al fortalecimiento y la puesta en marcha de servicios municipales de cuidados", ha señalado la portavoz de Con Málaga.

Así, demanda "un papel proactivo" del Ayuntamiento de Málaga en "la oferta de servicios en materia de cuidados y apoyo a la conciliación responsable"."Nuestra propuesta del plan 'Málaga Me Cuida' se concreta en una red de puntos de cuidados para menores de 16 años, con presencia en los once distritos, y actividades en los centros educativos, ludotecas y centros de distritos durante todo el año, con un especial refuerzo en épocas no lectivas. Este programa atendería un problema real para muchas familias malagueñas que no pueden acceder a la oferta privada en materia de cuidados y supondría un impulso a la creación de, al menos, 500 puestos de trabajo en Málaga", ha detallado.

Así, junto a estos nuevos servicios la confluencia de izquierdas "persigue mejorar las condiciones laborales y la prestación de otros servicios de cuidados atravesados por la precariedad".

Para ello la moción reclama "el apoyo del Pleno a los profesionales sanitarios que han quedado fuera de la clasificación de la ley de función pública andaluza, ya que realizan una labor imprescindible, tienen un título que los acredita como técnicos y realizan funciones como tal, pero la Junta se niega a reconocérselo".

De igual modo, enmarcado en esta moción relativa a los cuidados, Morillas demanda el "restablecimiento del servicio de Urgencias en el Hospital Civil, cerrado bajo criterio temporal durante la pandemia del Covid y que Juanma Moreno ha decidido eliminar definitivamente, provocando un claro perjuicio a la atención sanitaria y los cuidados a la población malagueña".

También ha señalado que este sector laboral se encuentra profundamente feminizado, por lo que desde Con Málaga "vamos a demandar al equipo de gobierno a que se comprometa a no recurrir y a acatar con la mayor celeridad posible la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que condena al consistorio por trato discriminatorio a la plantilla de la empresa municipal Más Cerca".

Asimismo, Morillas ha señalado que "la moción también alude a la mejora de la atención al alumnado con necesidades específicas de atención educativa (NEAE) y las personas dependientes, a través de la solicitud al gobierno andaluz de garantías de estabilidad laboral para el personal técnico de integración social (PTIS) y a su integración dentro del sistema público".

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha incidido en "la necesidad de avanzar en materia de cuidados y de mejorar las condiciones laborales de quienes prestan estos servicios esenciales, no podemos permitir que se vulneren derechos fundamentales ni que se genere precariedad y desigualdad laboral desde la propia administración pública".