La muestra de gastronomía MálagaCrea ya tiene ganadores: Marta Hurtado, Juan de Dios Rodríguez y Daniela Medina

La muestra de gastronomía MálagaCrea 2024 que impulsa el Ayuntamiento de Málaga ya tiene ganadores: Marta Hurtado Ortiz en cocina salada; Juan de Dios Rodríguez Ramajo en cocina malagueña; y Daniela Michelle Medina Santos en cocina dulce.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, ha asistido a la final y entrega de premios que ha tenido lugar en las instalaciones de la Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula.

Así, Marta Hurtado ha ganado con una sopa de calamares en su tinta con toques asiáticos; Juan de Dios Rodríguez con chivo lechal con espuma de Payoyo; y Daniela M. Medina con una tartaleta Banoffe con praliné y frosting de maní. También se ha entregado menciones especiales a Alejandro Pablo López Casado, Lucía García Sánchez y Carmen Torroba Martínez.

Los premios están dotados con 800 euros para el ganador de cada categoría. También se otorgará un premio especial del público dotado con 500 euros a una de las obras finalistas que obtenga el mayor número de votos en las redes sociales del Área de Juventud.

Además del premio en metálico, el ganador de cada categoría ha recibido un estuche de vinos con DO Málaga / DO Sierras de Málaga, cortesía del Consejo Regulador de las DD.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga; una selección de productos de Sabor a Málaga de la Diputación; y un surtido de cervezas malagueñas de Gastronómico by Arantxa López.

También han recibido un ejemplar del libro 'De la caña al plato: Física y fruición del espeto', de La Carta Malacitana; un ejemplar de 'Al Punto Gastronómico Malagueño', de La Academia Gastronómica de Málaga; un ejemplar del 'Diccionario Cultural del Vino' editado por Los Patios de Beatas; y un ejemplar del libro 'Técnicas Culinarias Marengas', de Antonia Sánchez, bloguera de Mi Cocina Carmen Rosa.

Este concurso, organizado por el Área de Juventud, da la posibilidad de promocionar y reconocer a chefs menores de 30 años que comienzan a desarrollar su trayectoria profesional en las cocinas andaluzas.

El jurado, compuesto cada año por personas de reconocido prestigio profesional, ha estado integrado esta edición por el experto en gastronomía Juan Miguel Rubio; el chef y propietario del restaurante Ménade en Baviera Golf, Pablo Vega; María del Carmen Hernández de Carta Malacitana; el chef ejecutivo del restaurante Coco Bambú y propietario del catering Food & Famous, Roberto Nieves; el gerente y sumiller de Anyway Wine Bar, David Camino; el chef de Yugo Restaurant, Dairon Alexander; y el miembro de la Academia Gastronómica de Málaga, José Cabello.