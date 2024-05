La Malagueta aborda la opinión en el periodismo en un ciclo de conferencias del 23 al 25 de mayo

Acudirán Bieto Rubido, Soledad Gallego-Díaz, Pilar Cernuda, Enric González, Adolfo Arjona y José Manuel Atencia, entre otros

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga ha presentado este martes las 'I Jornadas de Periodismo: páginas de opinión', un ciclo de conferencias de carácter anual que nace con la intención de ahondar en la comprensión del panorama informativo contemporáneo, tratando una sección del periódico concreta en cada edición.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura y Educación, Manuel López Mestanza, junto al promotor cultural y articulista Txema Martín, en la presentación, en esta primera edición, en la que se explorarán las complejidades del periodismo de opinión, la sección más literaria de cuantas forman el oficio periodístico.

En esta ocasión, a través de seis encuentros, se darán cita Bieito Rubido, Adolfo Arjona, Pilar Cernuda, Chapu Apaolaza, Enric González, Juan Soto Ivars, Ana Iris Simón, David Jiménez, Soledad Gallego-Díaz, José Manuel Atencia, Luz Sánchez-Mellado, Rosa Belmonte, Lorena G. Maldonado, Agustín Rivera y José Antonio Montano.

Entre los temas que se abordarán, destacan la opinión en la era de las nuevas tecnologías y la evolución de la profesión desde la Transición hasta la actualidad, han detallado.

López Mestanza ha destacado "la importancia" de las jornadas como "una oportunidad imperdible en la que conocer de cerca una profesión tan esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad y democracia".

El diputado ha celebrado, de igual modo, que "el Centro Cultural La Malagueta se convierta del 23 al 25 de mayo en el epicentro del periodismo de opinión en España".

También desde el centro, a lo largo de sus próximas ediciones, se abordarán distintas áreas, como el periodismo de investigación, cultural, deportivo y de sucesos, proporcionando una visión profunda y analítica sobre temas relevantes.

Todas las citas tendrán lugar en la sala de conferencias (entrada por Calle Cervantes, 6) y la asistencia será libre hasta completar el aforo. Además, se emitirá por streaming a través del canal de YouTube del Centro Cultural La Malagueta. Desde este martes se puede consultar el programa de las Jornadas en la web del centro, así como en los perfiles en redes sociales.

El encargado de dar comienzo a las jornadas es el periodista Enric González, quien comenzó a los 17 años en la profesión y desde entonces ha podido tocar casi todos los palos en este oficio, siendo corresponsal en numerosos países, comentarista de actualidad política o deportiva, y enviado especial a zonas de guerra. González estará en compañía del periodista y profesor universitario Agustín Rivera.

La primera jornada culminará con una mesa redonda entre articulistas. En el debate participan Juan Soto Ivars, escritor y articulista en 'El Confidencial', 'El Periódico' o 'El Mundo', entre otros; y Ana Iris Simón, articulista de 'El País', autora de 'Feria' y guionista. Modera el encuentro David Jiménez, escritor y corresponsal histórico de 'El Mundo', medio del que fue director de 2015 a 2016.

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ EN CONVERSACIÓN CON JOSÉ MANUEL ATENCIA

Por otro lado, la veterana en la profesión, Soledad Gallego-Díaz, dará comienzo a las actividades del viernes en las I Jornadas de Periodismo. Con 54 años de carrera, de los que la mayoría se han desarrollado en 'El País', Gallego-Díaz, repasará algunos de los hitos que han marcado su vida profesional y su visión del panorama informativo en compañía del director de SER Málaga, José Manuel Atencia.

Con especial énfasis en el periodismo más actual, la periodista Luz Sánchez-Mellado, de 'El País', Rosa Belmonte, columnista de 'ABC' y tertuliana en Onda Cero, y Lorena G. Maldonado, articulista de 'El Español', tratarán la opinión desde la inmediatez que ofrecen las nuevas tecnologías y la visibilidad que confieren las redes sociales, además de las consecuencias que genera escribir en primera persona.

Por otro lado, el periodista Chapu Apaolaza, columnista en 'The Objective', colaborador de' La Brújula' de Onda Cero, responsable de relaciones públicas y escritor, protagoniza el primer encuentro del sábado en las I Jornadas de Periodismo. Apaolaza estará en conversación con el articulista para Jot Down, The Objective y Diario Sur, José Antonio Montano.

Las I Jornadas de Periodismo concluyen con una mesa redonda en la que participarán Pilar Cernuda, tertuliana en Espejo Público y Onda Cero, y columnista de 'The Objective'; y Bieito Rubido, exdirector del diario 'ABC' y de 'La Voz de Galicia', y actual director de 'El Debate'.

Estas dos figuras del periodismo conversarán con Adolfo Arjona, director de COPE Andalucía, sobre la profesión que comparten y cómo ha evolucionado a través de los años, en un repaso que parte desde la Transición para llegar al ecosistema digital de la actualidad.