Los escritores Manuel Jesús Roldán y Nerea Riesco departen sobre novela histórica en la Estación de las Letras

Los escritores Manuel Jesús Roldán y Nerea Riesco han protagonizado una tertulia literaria dirigida por Salvador Gutiérrez Solís en el IES Miguel de Mañara de La Rinconada (Sevilla), en el marco del ciclo La Estación de las Letras, con la participación además de la concejala alcalareña de Cultura, Raquel Vega.

Así, Gutiérrez Solís ha preguntado a ambos escritores qué debe tener una novela histórica para conectar con el lector. Para*Riesco es "fundamental que la historia entretenga, pero también que permita el aprendizaje. A veces recuperamos a personajes que si contamos su vida como tal no resultan muy interesantes, pero si empezamos a buscar lo que llamo el tensiómetro, con subidas y bajadas, dramas, amores, que es de lo que está hecha la vida, esos puntos culminantes, esas colinas para tensar o esos valles para descansar y hacer descripciones, se mantiene el interés por la historia.*El leer novela histórica no es saber sobre Napoleón sino saber lo que se cocinaba en la época de Napoleón"."Desde la divulgación histórica a mí me daba mucho respeto trasladar los hechos a una novela. La historia está basada en el dato y esquemas, que hacen que sepamos nombres de batallas, de reyes, pero no hurgamos en el alma de Isabel la Católica, por ejemplo. Una novela histórica debe tener esa base histórica y luego hacer una recreación literaria. Partir de una base clara, real, no inventada y recrearlo de forma que nos metamos en la piel de personajes que nos hubiera gustado conocer", ha explicado de su lado Roldán.

Otro de los temas tratados ha sido si este género permite entender mejor el presente. El autor de 'Cara de ángel' ha referido que la virtud del conocimiento es saber depurarlo y dejar tres o cuatro elementos que contextualicen, porque "una novela se escribe desde nuestro presente, aunque tenga que volver al pasado". "Así, la forma de hablar del siglo XVII no puedo recrearla porque haríamos una novela farragosa, tengo que jugar con ambos conceptos, es difícil ese equilibrio, esa es una de las grandes dificultades", ha explicado.

Para la escritora de 'La ciudad bajo la luna' la historia se repite una y otra vez, "cuando escribía 'Los lunes en el Ritz' ambientado en los años 20, en España estaban Las Sin Sombrero, jugadoras de fútbol, torera, era una época muy interesante. Se hablaba de poner letra al himno español, de que Colón tal vez fuese catalán. Podemos escribir del pasado y encontraremos algún hecho histórico que se parece mucho a lo que encontramos en los informativos".

Los escritores han explicado al alumnado de Miguel de Mañara qué son las licencias literarias a la hora de escribir una novela de este tipo.

Manuel Jesús Roldán ha puesto de ejemplo un personaje que aparece en su novela, una esclava que según documentación de la época compraron La Roldana y su marido. La esclava tuvo un hijo y once meses después la vendieron. "La licencia es recrear que pudo pasar ahí. Lo primero que se te ocurre es que el marido la dejó embarazada, o si ese niño que nace era mulato, blanco o negro, es una parte histórica que no tiene solución".

Por su parte Nerea Riesco ha contado que se suelen poner notas de la autora para explicar las licencias que se toma y que el lector lo entienda.

"No se puede buscar ese milímetro porque es creación literaria, que no se nos olvide, estamos inventando y ahí cabe esa licencia histórica", ha apuntado Roldán.

Salvador Gutiérrez también les ha planteado la cuestión de qué personaje o época mercería una novela, según el criterio de ambos autores.

En su libro 'Historia del arte con nombre de mujer' el historiador Manuel Jesús Roldán reconstruye la Historia del Arte siguiendo el orillado rastro de las creadoras que en todas las épocas y por todos los continentes hicieron verdadero arte. "Creo que cualquiera de las pintoras y escultoras que aparecen en ese libro merecen una novela, todas se encontraron con un contexto difícil y hay gente con vidas apasionantes", ha señalado el escritor."Arsinoe, hermana de Cleopatra fue una mujer muy interesante que acabó siendo asesinada por su famosa hermana, ese personaje merece una historia. Cuando veo un cuadro enorme con un montón de personajes y en el fondo veo a esa chica labrando el campo, pues esa chica es la que me gustaría contar en la novela, la del fondo, esa historia es la que me interesa", ha dicho Nerea.