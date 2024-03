Marbella elaborará su primera ordenanza sobre el uso de las playas para incrementar la protección del litoral

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) va a iniciar los trámites para elaborar su primera ordenanza municipal sobre el uso regulador de las playas y recuperará esta temporada 11.500 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para los ciudadanos.

El concejal del ramo, Diego López, ha avanzado que el proyecto de esta regulación se aprobará en junta de gobierno local y tiene como objetivo "proteger nuestro litoral que, sin duda, es uno de los pilares básicos de la actual legislatura"."Debemos conservar y proteger nuestras playas, que soportan una elevada presión por el uso, a través de una atención y ordenación institucional por ser un espacio frágil proclive a desequilibrios debido a la acción humana", ha señalado el edil.

Asimismo, ha apuntado que "la regulación no supone un obstáculo para el turismo y para el desarrollo de la ciudad sino una demanda del ciudadano y un valor añadido a la oferta de calidad de nuestro patrimonio litoral, máxime cuando el Gobierno central no lo hace, ni aporta la arena necesaria para no seguir perdiendo anchura en gran parte de nuestra costa, ni tampoco ejecuta el proyecto para la estabilización de las playas de Marbella y San Pedro Alcántara con los espigones que tantos años llevamos esperando".

López ha explicado que la ordenanza establecerá un modelo de gestión y actuación para el Ayuntamiento conforme a la normativa superior y dentro del ámbito de sus competencias, centrándose en la seguridad, la limpieza y la protección del medio ambiente y regulando las actividades que se desarrollan en el litoral y velando por la ciudadanía, el entorno medioambiental y la calidad de los servicios que se prestan.

Además, ha destacado que el documento refleja "desde el uso general de las playas por parte de los usuarios, pasando por la limpieza del litoral, la regulación de la explotación de los servicios de temporada por parte de los autorizados, el salvamento y socorrismo y las actividades de todo tipo que se desarrollan habitualmente, hasta las sanciones por el incumplimiento de las normas".

En relación con las autorizaciones de playas, el concejal ha indicado que debido "a la importancia económica de nuestro municipio en los meses de alta demanda de usuarios de playas, se pretende incrementar el control y seguimiento de las mismas a través de la ordenanza, estableciéndose como norma general que los responsables de las hamacas, las zonas náuticas, masajes y parques acuáticos deberán ir uniformados".

Ha recordado que en la última reunión que ha mantenido la concejalía con los autorizados del sector y la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol, el colectivo "valoró las medidas que integran el documento ya que son similares a las ordenanzas existentes en otros municipios costeros".

En el encuentro, López y técnicos de la concejalía del ramo informaron además qué acciones se van a emprender para la inminente temporada 2024 y que han sido ya consultadas con la Demarcación de Costas y la Junta.

Entre ellas, se encuentran los aportes de arena que se realizarán entre mayo y junio para tratar de evitar la recesión que están padeciendo muchas zonas y las modificaciones del plan de explotación de los servicios de temporada que el Ayuntamiento va a solicitar a la administración autonómica para este ejercicio con carácter urgente y que permitirá recuperar más de 11.500 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para el uso de los ciudadanos, disminuyéndose la superficie de las autorizaciones de hamacas y zonas náuticas.

Esta medida afectará principalmente a las playas de Nueva Andalucía, Puerto Banús, Casablanca, Fontanilla, La Venus, El Pinillo, Alicate, La Víbora, Las Chapas y Cabopino. Igualmente, se solicitará una ampliación de la temporalidad de los aprovechamientos desmontables consistentes en quioscos y terrazas de temporada hasta los once meses.

En la reunión, además se trasladó al colectivo que se va a diseñar un plan de explotación de los servicios de temporada para el periodo 2025-2028, "que incluirá importantes cambios en la línea iniciada, suponiendo una reordenación total de nuestro litoral, en defensa del mismo y aunando los intereses generales de todos los ciudadanos y de los empresarios del sector".

Por último, López ha manifestado que "también les informamos de las próximas licitaciones públicas que se van a llevar durante este año correspondientes a las zonas náuticas, hamacas y quioscos de temporada cuyas concesiones están caducadas".