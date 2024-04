La alcaldesa de Marbella tacha de "inaceptable" que Puente "descarte un proyecto esencial" para la Costa del Sol

Además, ha agregado también que "sobre todo, resulta especialmente bochornoso que el señor Puente afirme que 'no hay ni un solo papel' para desarrollar esta conexión ferroviaria porque constata que desconoce absolutamente de qué está hablando y que se trata solo de una decisión política por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para no acometer una obra trascendental para los intereses de la provincia de Málaga"."Siempre hemos dicho que se trataba de una cuestión de falta de voluntad del PSOE y el señor Puente hoy lo ha confirmado", ha advertido la regidora después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se haya referido a la reivindicación del tren a Marbella y ha descartado que se trate de una opción viable, al entender que la prolongación del Cercanías a esta ciudad tendría muchas paradas y no haría atractivo el servicio frente al coche, y que una línea de alta velocidad resulta complicado.

En este punto, la alcaldesa de Marbella ha añadido que "llevamos mucho tiempo reclamando este proyecto, que estaba en marcha con el Gobierno del PP pero que, desde la llegada de Sánchez, se guardó en un cajón y no ha querido impulsarse ni siquiera con los fondos procedentes de la Unión Europea, a pesar de que los estudios de viabilidad destacan la alta demanda, la rentabilidad social y los empleos que generarían"."Suponemos que los papeles que el señor Puente dice que no existen son los relativos a reanudar esta iniciativa, porque en enero de 2018 el entonces ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ya presentó en Marbella el estudio informativo realizado por el Gobierno para que dejemos de ser la única ciudad de España de más de 150.000 habitantes que no cuenta con conexión ferroviaria", ha recordado.

Por otro lado, ha subrayado que "vamos a seguir reclamando que el interés general prime sobre las decisiones políticas del PSOE y que se acometa esta infraestructura estratégica para Marbella, la Costa del Sol y la provincia de Málaga porque, aunque es evidente que requiere de una inversión importante, mejoraría sustancialmente la movilidad en todo el área, creando una magnífica alternativa a los medios de transporte existentes que resulta beneficiosa también en materia de sostenibilidad y en el plano turístico"."Necesitamos seguir siendo un destino atractivo, competitivo y de calidad y, para ello, es imprescindible continuar apostando por los servicios, especialmente en un elemento tan vital como el de la conectividad y el tren litoral tendría grandes beneficios a la hora de mejorar la calidad de vida de los residentes, para las oportunidades de negocio y también en el ámbito medioambiental", ha concluido.