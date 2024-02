Marenostrum Fuengirola refuerza su plantilla con la creación de más de 80 nuevos puestos de trabajo para 2024

Marenostrum Fuengirola, que se celebra en el citado municipio malagueño, reforzará su plantilla con la creación de más de ochenta nuevos puestos de trabajo para el ciclo musical y cultural de 2024.

La organización demanda, en estos momentos, los perfiles de mozos de carga y descarga, auxiliar de montaje camareros y azafatos, según han indicado en un comunicado.

Los puestos ofertados serán por periodos que alcanzarán, en algunos casos, hasta los cuatro meses, dependiendo de las necesidades del recinto. La edad mínima para optar será de 18 años. Los interesados pueden realizar ya su inscripción, hasta el 31 de marzo, a través del portal de Empleo en la web https://marenostrumfuengirola.com/empleo/ .

Una vez finalizado el proceso, el departamento de RRHH de Marenostrum Fuengirola se pondrá en contacto, vía telefónica, con los candidatos seleccionados para realizar las entrevistas presenciales, previsiblemente, durante la segunda quincena de abril en las instalaciones del recinto fuengiroleño.

El festival de ciclo Marenostrum Fuengirola celebra este 2024 su novena edición. El recinto fuengiroleño se establece como un espacio "donde la cultura y la música se fusiona para ofrecer al público una experiencia inmersiva a orillas del Mar Mediterráneo, resguardado por la historia del Castillo Sohail y el Bien de Interés Cultural de la Ciudad de Suel. Cada año acuden artistas de gran tallaje y los mejores festivales Nacionales e Internacionales".

Más de 500 artistas han pisado los escenarios del recinto fuengiroleño, entre ellos, Jennifer López, Manuel Carrasco, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Bob Dylan, Robbie Williams, Feid, Nicky Jam, Bizarrap o la celebración del único festival en el mundo de Louis Tomlinson 'The Away From Home Fest'.