La novelista María Dueñas y el director de cine Stephen Frears, protagonistas en el Hay Festival Forum

La tercera y penúltima jornada del Hay Festival Forum llega este sábado "cargada de estrellas", con el director británico Stephen Frears, la novelista superventas María Dueñas, el "prestigioso profesor de economía" Ha-Joon Chang, el artista Miki Leal y un debate sobre el periodismo actual de la mano de grandes figuras como Pepa Bueno, Carlos Franganillo, Rafa Latorre y Teodoro León Gross.

Los aficionados al cine han podido disfrutar durante estos días de la proyección de alguna de las obras más aclamadas de Stephen Frears, como The Queen, Las Amistades Peligrosas o un capítulo de la serie State of the Union. Este sábado será la ocasión de escuchar en persona al cineasta británico, que conversará con la crítica de cine Marta Medina, con la introducción de Caroline Michel, presidenta de la Fundación Hay Festival, destaca la organización en una nota de prensa.

Dueñas acompañará al público a través de los escenarios de sus historias, en conversación con Ana Gavín, directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta. Desde su primera novela, 'El tiempo entre costuras'(2009) hasta 'Sira'(2021), desde Tetuán a Nueva York o Jerez, las ciudades tienen vital importancia en su literatura. Han pasado otras tres novelas y una década prodigiosa con más de tres millones de libros vendidos en 15 lenguas.

El día traerá también un "interesante debate" sobre el presente y futuro del periodismo, bajo la batuta del periodista andaluz Teodoro León Gross (Canal Sur Televisión) y "con tres grandes figuras de la profesión como protagonistas": Pepa Bueno, directora de El País; Carlos Franganillo, director y presentador de los informativos de Telecinco; y Rafa Latorre, que dirige y presenta La Brújula en Onda Cero.

Para analizar la situación de la economía "desde una mirada crítica y siempre original", Hay Festival Fórum Sevilla ha invitado al economista Ha-Joon Chang, profesor en la Universidad de Cambridge y especializado "en la llamada economía del desarrollo, que busca mejorar los procesos de crecimiento en países con bajos ingresos". Chang se muestra crítico con la globalización y el libre mercado, causantes en buena medida, a su juicio, de la devastadora crisis de 2008, y defiende la intervención del Estado.

La reflexión sobre el arte y la cultura como motor de desarrollo y cooperación, así como lo que conocemos como 'marca España' centrará la charla entre el artista Miki Leal y el diplomático y agente cultural Santiago Herrero. Leal es un pintor y artista de proyección internacional que se caracteriza por una representación artística cargada de fantasías y expresiones oníricas con reminiscencias de influencia pop.'ENCUENTRO DE IDEAS Y ARTE CON LA CIUDAD COMO TEMA CENTRAL'

Sevilla acoge desde el jueves y hasta el domingo la segunda edición del Hay Festival Forum Sevilla, un encuentro de las ideas que reunirá a personalidades del cine, la arquitectura, la literatura, el periodismo, la economía y las artes.

Coorganizado por el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Banco Sabadell, junto a Hay Festival España, el programa incluye 17 eventos --entre ellos cuatro proyectos especiales--, casi 40 protagonistas invitados y dos sedes en la ciudad, la Fundación Cajasol y la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, según ha recogido la organización en un comunicado.

Entre los invitados de referencia internacional destacan el cineasta británico Stephen Frears, los arquitectos Yvonne Farrell (Premio Pritzker) y Reinier de Graaf; los urbanistas Greg Clark y Martha Thorne; figuras de la literatura como Luis Mateo Díez (Premio Cervantes 2023) y María Dueñas; de la comunicación, con Carlos Franganillo, Pepa Bueno y Rafa Latorre; o de la economía, con el conocido profesor surcoreano Ha-Joon Chang, entre otros.

La capital andaluza se consolida como escenario de esta cita internacional tras el "éxito" cosechado en la ciudad en su estreno en octubre de 2023. El encuentro dialogará acerca de la transformación de las ciudades y los agentes que contribuyen al cambio en las grandes urbes, con el horizonte puesto en la celebración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, un hito en la historia de Sevilla que dio origen a la imagen moderna que la capital andaluza exportó al mundo.