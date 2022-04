"El PSOE andaluz con las pilas puestas es imbatible"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que Andalucía necesita en 2023 un Presupuesto, pero como se debió aprobar el de 2022. Por eso, Montero, que forma parte del núcleo duro del Gobierno de Pedro Sánchez, mantiene que Juanma Moreno ya venía pensando en adelantar las elecciones desde octubre. Incluso, así, cree que su partido será el más votado en junio.

-¿No contar con un Presupuesto es un buen argumento, como sostiene Juanma Moreno, para adelantar las elecciones?

-Si ésa hubiera sido la causa auténtica, tendría que haber convocado desde el momento en que constató que no habría Presupuesto para 2022. Andalucía necesitaba un Presupuesto para 2022, lo que no puede es recurrir a ello para justificar su adelanto. Ahora no es creíble.

-¿Por qué es importante contar ahora con unas cuentas?

-Andalucía estaba en condiciones de elaborar un Presupuesto por dos razones. La primera, porque los recursos que le están llegando desde el Gobierno de España se han incrementado de un modo notable en los servicios públicos; más de un 6,7% de incremento de las entregas a cuenta, y una liquidación y una devolución del IVA que suponen más de 1.000 millones de euros adicionales, fuera del sistema. Y la segunda razón es que el PSOE se brindó a negociarlo.

"No hubo Presupuesto de la Junta de 2022 porque Moreno Bonilla lleva desde octubre deshojando la margarita del adelanto electoral"

-¿Se brindó de verdad? ¿No fue una pose?

-Cuando Juan Espadas se ofreció es porque tenía capacidad de pacto, estaba dispuesto a aceptar algunas de las premisas del PP y lo que proponía también era aceptable.

-¿Por qué no hubo acuerdo?

-Creo que el señor Moreno Bonilla lleva desde octubre deshojando la margarita del adelanto electoral.

-El consejero de Hacienda les contó a los consejeros, y lo hemos sabido por los audios de Juan Marín, es que casi no se podía hacer el Presupuesto porque le iban a recortar recursos desde el Gobierno central.

-No tenía ningún fundamento. Por cierto, no sé en qué consiste la prórroga del Presupuesto que ha hecho Juan Bravo, yo no me termino de enterar, porque se le han hecho varias preguntas desde el Parlamento. Por ejemplo, ha prorrogado unos fondos Covid que sólo eran para los años 2020 y 2021, creo que lo ha hecho y no tiene ningún sustento en la realidad, eso será déficit.

-Pero vuelvo al inicio. ¿Es necesario que la Junta tenga un Presupuesto en 2023 antes de que finalice este año?

-Nadie duda que Andalucía tenga un Presupuesto para 2023, lo puede hacer en diciembre o en octubre, peor lo tendrá. Eso es una excusa, porque el primer Presupuesto imprescindible era el de 2022, y aún no sabemos bien por qué se renunció. Mi opinión es que ya estaba pensando en el adelanto electoral. Y lo hacía por el temor al voto que Vox le podía estar quitando.

"La inflación no se corrige bajando impuestos"

-Usted conoce bien Andalucía. ¿A qué factor achaca que sea una de las comunidades donde a Vox le va mejor?

-Bueno, en Andalucía se partió de una situación en la que se infravaloró la presencia de Vox, era 2018, y no se había visto lo que sucedió en las elecciones generales posteriores o en las de Castilla y León y Madrid. Y, luego, es que Vox bebe del desapego de los ciudadanos hacia la política, y venimos de una época muy dura, con una pandemia sanitaria y ahora una guerra en Ucrania, que tiene su particular tsunami económico. Es un caldo de cultivo para la ultraderecha, lo estamos viendo en Francia. Lo que no hace el PP en España es lo que hacen los suyos en Francia, ponerle un cordón democrático a Vox, sino contar con ellos como los socios potenciales. Si, además, el PSOE puede ser el partido más votado en Andalucía, ahí tiene las dudas.

-¿Usted cree que el PSOE-A puede ganar las próximas elecciones andaluzas? Me refiero a ser el más votado.

-Sí. El PSOE-A, con las pilas puestas, es imbatible. Después tendrán que venir los pactos.

-Alberto Núñez Feijóo propone una bajada de IRPF para luchar contra la inflación.

-El PP practica en la oposición lo que no hace en los gobiernos. Propone bajar el impuesto hasta las rentas de 40.000 euros porque se le ha explicado, y hasta la saciedad, que ningún gobierno europeo, sea homólogo de ellos o no, propone bajar de modo masivo los impuestos en estos momentos. La bajada fiscal no es una receta adecuada para luchar contra la inflación. Lo sostienen gobiernos liberales y lo sostiene el FMI.

-¿Por qué? ¿Por que hay más dinero en circulación?

-Es que hay más renta disponible.

-Entonces qué hacen los ciudadanos, ¿aguantar?

-No. Los ciudadanos deben tener políticas públicas que le ayuden, como la bonificación del precio de los carburantes. Creemos que el pico de la inflación puede estar cercano y que se corrija a finales de año. Mientras tanto, hay una rebaja de los impuestos energéticos, que serán 12.000 millones de euros menos de recaudación, y la bonificación de los carburantes. Pero, incluso, desde un punto de vista liberal, y nosotros no lo somos, es contraproducente estimular el consumo para luchar contra la inflación. Hay que ayudar a los ciudadanos y a los sectores de usos energéticos más intensivos, a la pesca, al campo y al transporte.

-La acusación que se le hace es que el Gobierno enjuga la deuda pública con la inflación.

-Es injusto. El déficit del año pasado bajó al 6,76%, cuando el compromiso con Europa era del 8,4%, y apenas hubo inflación. Lo hizo porque lo permitió la recuperación económica, que tira de la recaudación. Seguimos viendo una recuperación económica robusta, como se comprueban en los datos de afiliación a la Seguridad Social. Lo que ocurre es que al PP no le interesa reconocer que hay recuperación, y va diciendo que el Gobierno ha recaudado 7.000 millones de euros más, pero no cuentan que hay crecimiento económico.

-¿La inflación no le está solventando el problema de la deuda?

-La inflación alta, en estos dígitos, es un problema para la economía. Hay que corregirla, pero no se soluciona bajando impuestos. Hay que saber a qué se debe, y ésta viene de los precios energéticos y de los alimentos. Por eso, estamos negociando con Bruselas una modificación del precio de la luz y por eso bonficamos algunos productos y ayudamos a algunos sectores.

-Damos por hecho que no vamos a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica en esta legislatura.

-Nunca tiro la toalla. Es verdad que queda un año de legislatura, pero ésta es la primera vez que un Gobierno propone un método de cálculo de la población ajustada sobre una mesa de negociación. ¿Cuál ha sido la respuesta de las comunidades autónomas? Cada gobierno ha mirado desde su punto de vista local. Lo que el señor Moreno Bonilla ha alegado a esa propuesta es la contraria a la alegación de Núñez Feijóo. Les he pedido altura de miras a todos, porque sólo de esa perspectiva se puede cambiar el modelo. Voy a hacer un nuevo intento con las comunidades autónomas, pero tenemos que considerar que esto se aprueba en el Congreso de los Diputados.

-Mientras, seguimos dando por hecho que Andalucía está infrafinanciada

-Seguimos dando por hecho que salto entre la comunidad autónoma mejor financiada y la peor, que es Valencia, no es justificable. Son 800 euros por habitante.

-Sin entrar en recovecos, ya sé que el sistema es muy complejo, pero ¿por qué no se acuerda un fondo de nivelación para que las diferencias no excedan, por ejemplo, de un 2%?

-Quiero que se sepa que, cuando negociamos el Fondo Covid, 13.000 millones de euros para 2021, me hice eco de las demandas de algunas comunidades para que parte del dinero se emplease en acercar a la media a las más alejadas. Fue en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y la mayor parte de las comunidades no quisieron.

-¿Incluso las peor financiadas como Andalucía y Valencia?

-No. Era su propuesta.

-¿Madrid? ¿Galicia?

-Claro. Me alegraría de que Juanma Moreno tuviese influencia, a partir de ahora, en el PP de Núñez Feijóo.