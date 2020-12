Marta Bosquet: "Esta legislatura es más crispada"

Marta Bosquet fue la primera militante de Ciudadanos en alcanzar un cargo de representación pública, más allá del ámbito municipal. Esta almeriense cumple ahora dos años al frente del Parlamento andaluz, un puesto que hasta ahora sólo habían ocupado dirigentes socialistas, a excepción del mandato de Diego Valderas, de IU.

-Supongo que el segundo año ha sido bastante peor que el de su bautizo.

-Sí, malo, pero desgraciadamente no para mí, sino para la ciudadanía. Malo, raro y extraño. Por sacar algo bueno, y sólo por eso, destacaría el avance en la digitalización. El Parlamento ha contribuido en lo que ha podido para hacer frente a la pandemia.

-¿Cómo?

-En marzo, cuando una mascarilla era un producto de gran valor, hizo una donación de remanentes por valor de 4.200.000 euros, sobre todo para adquisición de material sanitario y, ahora, la Mesa también ha hecho otra donación para solidaridad y gasto social a través de la tarjeta monedero de la Consejería de Igualdad del Gobierno. Se ha destinado 1,5 millón de euros.

-El aparcamiento se prestó al personal del hospital Virgen de la Macarena durante esos meses más duros.

-Sí, en esas semanas funcionó la diputación permanente, los diputados no venían y los trabajadores eran los esenciales, de modo que dejamos la zona de coches de la entrada para el personal sanitario del hospital. También hemos destinado el 0,7% del presupuesto que se destinaba a cooperación internacional, y ha sido un gran éxito porque se presentaron más de cien proyectos; es verdad que no es mucho dinero, son algo más de 300.000 euros, pero salieron 14 proyectos.

-¿Esta legislatura es más crispada que la anterior? ¿Tiene esa sensación en el Parlamento?

-Yo llevo dos legislaturas, y en la anterior no percibía tanto ambiente de crispación como ésta. Y desde el primer día. En esta legislatura va a pasar casi de todo. A ello contribuyen varias razones. La principal es que el partido que ha estado en el Gobierno durante los 37 años anteriores está en la oposición; en segundo lugar, el primer Parlamento donde irrumpe Vox, lo que hace que el arco parlamentario esté más polarizado y, tercero, que hay un Gobierno de coalición. Y por su fuese poco, hay un grupo político, Adelante Andalucía, que se ha fracturado.

-¿Sintió mucha incomodidad el día en que el portavoz de Vox se llevó el berrinche?

-La realidad es que, desde arriba, no se oye, las palabras malsonantes la escuché luego cuando vi el vídeo de la intervención. Lo que yo aprecié es que una portavoz de un grupo estaba en el uso de su palabra, en este caso, la presidenta del grupo socialista, y había una persona que la quería interrumpir. Y eso es lo que yo trataba de decirle, que no se interrumpía a ningún portavoz, pero la verdad es que no lo escuché hasta después. Mis palabras hubiesen sido distintas si lo hubiera escuchado, a mí no me va a temblar el pulso el día en que tenga que expulsar a un diputado, aunque espero que eso nunca suceda porque nunca ha ocurrido.

-¿Habló después con Alejandro Hernández? ¿Las relaciones se han establecido?

-Mi obligación y cometido es tener buena relación con todos los diputados.

-El otro asunto polémico ha sido la ruptura del grupo Adelante Andalucía y la expulsión de los parlamentarios a los no adscrito. Usted no lo compartió al principio.

-Cuando se presentó el escrito, que se presentó de un modo sorpresivo, mi postura fue la de solicitar más herramientas jurídicas para tener un juicio de valor, porque lo que se solicitaba era la admisión del papel y la expulsión de unos diputados. Y lo volvería a hacer. Luego se requirió más documentación y un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que dejaban la decisión como un asunto de los grupos políticos. Tanto yo como el grupo político al que pertenezco tomó una decisión coherente. Y la mañana de la decisión coincidía con la aprobación por parte de casi todos los partidos del pacto nacional antitransfuguismo.

-¿Ese acuerdo nacional no fue un traje a la medida de Teresa Rodríguez, una de las expulsadas?

-En esa negociación yo no estuve, pero también pienso que, cuando la gente vota, vota a formaciones políticas, no a personas. Ojalá pronto se cambie esto y que haya listas abiertas, pero por el momento se vota a formaciones, no nos engañemos.

-¿Por qué no se ha aprobado ya un nuevo reglamento del Parlamento? El actual, con muchas reformas parciales, es anterior al segundo Estatuto de autonomía.

-Tengo la reforma general lista desde hace tiempo, pero se han sucedido tantas parciales a causa del Covid... Mi idea es que se pueda presentar en el siguiente período se sesiones. Espero que se pueda aprobar antes de que finalice la legislatura, creo que habrá acuerdo entre los grupos, será dificultoso, pero para eso están los trámites parlamentarios. Se tomará en consideración y tendrá sus enmiendas.

-Ciudadanos está un poco revuelto en Andalucía, ¿no? Hay un enfrentamiento entre consejeros del mismo partido.

-No, si de algo puede presumir este Gobierno es de buen entendimiento. Esto no es el Gobierno central, donde están de bronca permanente entre los dos partidos que lo forman, eso no pasa aquí.

-Pero hay unas divergencias que se han mostrado públicamente.

-También, a veces, los medios de comunicación agravan o sacan de contexto. Problemas hay en todos los grupos, también en nuestras casas hay discusiones, pero todo Ciudadanos lo tiene muy claro. Ciudadanos tiene un gran futuro, no podemos obviar que en noviembre de 2019 sufrimos un varapalo, pero también es bueno aprender y eso nos da madurez como partido político.

-¿Ciudadanos está rentabilizando su pertenencia al Gobierno andaluz?

-Sí, y los ciudadanos están valorando la acción de gobierno, se ve en las encuestas, Juan Marín es el segundo más valorado, después del presidente. Yo sí creo que debemos mejorar la comunicación, se puede sacar más rédito. Se está haciendo una buena gestión, pero creo que nosotros debemos mejorar la comunicación de los diputados y cargos orgánicos en las provincias.