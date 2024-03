Mazón traslada su apoyo a la Vila Joiosa y lamenta el "momento difícilmente interpretable" que generan los incendios

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha trasladado "todo el apoyo de toda la Comunitat Valenciana" a la Vila Joiosa tras el incendio de una vivienda en el que han fallecido tres personas y ha lamentado el "momento difícilmente interpretable" que considera que están generando estos fuegos: "Es difícil decir que 'afortunadamente no ha ido a más' cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo".

Así lo ha señalado Mazón en declaraciones a los medios tras intervenir en el Foro Municipalismo del diario Levante, momentos antes de desplazarse a la localidad en la que ha ocurrido el incendio y ha expresado su deseo de ver si empieza "una racha un poco distinta porque esto es difícil de gestionar, esta es la verdad".

Mazón ha señalado que está en contacto con el alcalde de la Vila, Marcos Zaragoza, desde primera hora de la mañana y ha destacado que el dispositivo sanitario "ha estado funcionando perfectamente durante estas últimas horas".

Tres personas, entre ellas un menor de edad, han fallecido y otras 15 han resultado heridas en un incendio de vivienda en un edificio de la Avenida Marineros de la localidad alicantina de La Vila Joiosa. El fuego ha comenzado de madrugada y los servicios médicos han asistido a 15 personas por inhalación de humo. De ellas, siete son mujeres, de entre 24 y 67 años; y ocho hombres, de entre 13 y 57 años."Cada vida tiene un valor incalculable", ha subrayado Mazón, y ha añadido: "Decir que afortunadamente no se ha extendido al resto del edificio como si vivimos en el desastre de Valencia, ¿cómo puedo utilizar yo esta mañana la palabra afortunadamente no ha ido a más? Cuando resulta que hay una familia entera que ya no nos lo va a contar".

Mazón ha lamentado que estamos "en un momento que es difícilmente interpretable, un niño de cinco años ya no nos lo va a contar y su familia tampoco".