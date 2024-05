Medio centenar de estudiantes de la US protestan en Arquitectura al grito de "no se ven las sanciones a Israel"

Aproximadamente medio centenar de estudiantes de la Universidad de Sevilla han celebrado la mañana de este lunes una concentración de protesta ante la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que esta misma mañana acoge un claustro de la institución con un orden del día en el que figuran un informe del rector y los presupuestos de 2024; en el marco de las movilizaciones protagonizadas por un colectivo de estudiantes, en demanda del cese de la ofensiva del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, donde las tropas israelíes han causado miles y miles de muertes en respuesta al ataque inicial del grupo terrorista Hamás con más de mil hebreos muertos.

Esta movilización, realizada en el acceso a dicho recinto universitario correspondiente a la avenida de Reina Mercedes, ha sido celebrada coincidiendo así con el claustro de la Hispalense, en cuyo Rectorado continúa una acampada de estudiantes en demanda de aspectos como la "condena explítica" de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) a la "destrucción deliberada" que Israel está acometiendo en las universidades palestinas y el "asesinato" de docentes y personal universitario y una "exigencia de alto el fuego inmediato".

El pasado 9 de mayo, la CRUE reclamaba "el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como de cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas".

LAS REIVINDICACIONES DE LA CRUE

También exigía la CRUE "que el Estado de Israel respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria para cubrir la emergencia de su población civil y que se articulen las medidas que correspondan por parte de las instancias internacionales para acometer lo antes posible la reconstrucción y recuperación del territorio palestino".

Otra de las reivindicaciones de estos estudiantes es "evitar cualquier fórmula de colaboración con las universidades israelíes que se relacionan con el genocidio" en Gaza o sean "conniventes" con el mismo; así como que España, cuyo Gobierno ha resuelto reconocer a Palestina como estado; "rompa relaciones diplomáticas" con Israel.

ACUSAN A LA US HASTA DE "PATROCINAR ASESINATOS"

De esta manera, este medio centenar de estudiantes, movilizados por el colectivo PalestinUs, ha celebrado esta protesta coreando consignas como "dónde están, no se ven, las sanciones a Israel", "que viva la lucha del pueblo Palestino" o "Israel asesina y la US patrocina"; intentando acceder al interior de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, extremo que no habrían conseguido, dado el cierre de los accesos con motivo del claustro y la presencia de guardias de seguridad y dos agentes de la Policía Nacional.

En cualquier caso, estos estudiantes han repartido pasquines con sus principales reivindicaciones y un listado de los docentes e investigadores palestinos asesinados en el marco de la ofensiva militar de Israel.