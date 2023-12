La Mesa por la Hospitalidad de Madrid denuncia falta de coordinación en la acogida de migrantes

La Mesa por la Hospitalidad, una iniciativa de la Archidiócesis de Madrid, ha denunciado este lunes la falta de un plan coordinado entre las tres administraciones (Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos) para abordar la acogida de migrantes y ha censurado "la ausencia de un enfoque integral y coordinado con el tejido social".

En un comunicado coincidiendo con el Día Internacional del Migrante, el organismo ha reclamado un plan integral urgente de acogida participado por las tres administraciones "que evite tener que seguir poniendo parches a situaciones dramáticas que competen a los poderes públicos".

En este sentido, ha recordado que la ciudad de Madrid, "con sus circunstancias geográficas singulares y su posición como nudo de comunicaciones internacional", demanda "particularmente" la colaboración urgente de las tres administraciones para establecer recursos de atención y acogida de emergencia dignos."Frente a un fenómeno consolidado y la evidencia sostenida en el tiempo de que 'a pesar de las políticas centradas en el control de los flujos migratorios, no se pueden poner puertas al campo'", la organización ha puesto de manifiesto que se requiere un abordaje que vaya más allá del control de los mismos. "En estas fechas navideñas, seguimos sin contar con rutas seguras, itinerarios legales asequibles y con todas las garantías para que nadie tenga que pagar con la vida o un sufrimiento indecible su derecho a vivir con dignidad", ha denunciado.

En el documento, además, se recalca la necesidad de reconocer que, junto al derecho a emigrar, es fundamental defender el derecho a no tener que emigrar. "No aprendemos. Por increíble que resulte, no nos sirve la experiencia de años. Cada individuo debe encontrar en su tierra los medios económicos, la libertad política y religiosa, así como un entorno saludable para no sentirse obligado a desplazarse", indica.

Ante esa falta de un plan conjunto y de respuesta integral, desde la Mesa por la Hospitalidad han recordado que siguen acogiendo migrantes en atención ordinaria y en recursos de acogida de emergencia a jóvenes y familias con niños pequeños, incluso a mujeres embarazadas, que llegan en situaciones de extrema precariedad y que, no encontrando respuesta por parte de las administraciones públicas, "quedan literalmente en la calle".

En este sentido, han subrayado que el mantenimiento de estas personas en un limbo jurídico y su invisibilización durante años es una situación inaceptable que no beneficia a nadie. "La regularización legal de muchas de estas situaciones los equipararía en derechos y también en deberes, contribuiría a su integración y posibilitaría una mayor cohesión social", ha zanjado.

La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid está integrada por la delegación episcopal de Movilidad Humana, Cáritas diocesana de Madrid, Comisión diocesana de Justicia y Paz-Madrid, CONFER de Madrid, Pueblos Unidos, Comunidad de Sant' Egidio-Madrid y Asociación SERCADE.