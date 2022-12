'Metaverso: vivir en una realidad paralela', una conferencia de Yaiza Rubio

El Metaverso está cada vez más presente en nuestras vidas, aunque no lo conozcamos en profundidad o incluso si no entendemos en qué consiste, ese concepto no deja de sobrevolarnos últimamente: aparece en conversaciones, en noticias, lo encontramos por doquier, es actualidad. Y futuro. O eso oímos por todas partes.

Una nueva 'realidad paralela' en un mundo virtual que no deja de generar interés y dudas, y que será el hilo conductor de la conferencia-coloquio que celebra hoy Grupo Joly con la colaboración de Telefónica y que cuenta con una ponente excepcional: la hacker y docente española Yaiza Rubio.

Yaiza Rubio trabaja en Telefónica como Chief Metaverso Officer y responsable del proyecto de "Network Tokenization", donde anteriormente ha desarrollado otros proyectos. Se la conoce como la primera mujer hacker española en realizar ponencias en eventos como DEF CON y Black Hat Briefings e imparte clases en Másters y Universidades, además de ser conferenciante y escritora.

El sábado 17 de diciembre se publicará la cobertura del evento en todos los periódicos de papel y diarios digitales de Grupo Joly.