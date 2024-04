Moción del PP al pleno de Diputación en demanda de la reforma de la financiación autonómica y local

El Grupo Popular de la Diputación de Sevilla defenderá en el pleno ordinario de este jueves una moción en demanda de una reforma del sistema de financiación autonómica y local del Estado, que "ha quedado obsoleto", toda vez que dicha remodelación constituye una reivindicación histórica de las administraciones regionales y municipales.

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha explicado que "es una evidencia que el sistema y modelo de financiación autonómica y local es esencial, pero actualmente no responde a las verdaderas necesidades en la gestión de los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía"."El Gobierno de izquierdas presidido por Pedro Sánchez no sólo no ha aparcado el impulso del nuevo modelo de financiación autonómica y local, pese a su obligación legal, sino a que además agrava la situación, negándose a generar un fondo transitorio que palie el déficit de infrafinanciación de determinadas comunidades como Andalucía"; ha dicho mientras el Gobierno central ha manifestado su "voluntad de querer abordar el nuevo modelo de financiación autonómica".

En este sentido, Martín Torres ha subrayado que Andalucía pierde al año cerca de 1.500 millones de euros por el "injusto" sistema de financiación autonómica. Desde 2009 ha dejado de recibir del Estado más de 14.000 millones de euros que le corresponden por su población ajustada. Por todo ello, el Grupo Popular en la Diputación pide en su moción "poner fin a la permanente negociación bilateral con los partidos independentistas y secesionistas, en lo referido a la justa y equitativa distribución de recursos financieros entre las comunidades autónomas y entidades locales".

Además, se solicita que se inste, de igual forma, a que el Gobierno acometa el proceso de reforma del modelo de financiación autonómica y local "paralizado desde 2018 e impulse su nueva formulación y cese en su política en asuntos tales como la manipulación de las balanzas fiscales, sin transparencia ni imputación de criterios objetivos ni la clasificación del tipo de gasto distribuido a cada territorio".

El portavoz popular ha recordado que el Grupo socialista de la Diputación acostumbra a elevar al pleno mociones reclamando mejoras de servicios al Gobierno andaluz del PP, reprochándole su "negativa" a apoyar las propuestas del PP en demanda de reivindicaciones al Gobierno central del PSOE, como esta que reclama "la financiación que corresponde a nuestros pueblos"."Esperamos que en esta ocasión el grupo que preside el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, priorice el bienestar de los ciudadanos y no en sus siglas políticas", ha finalizado.