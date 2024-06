El Molino de la Albolafia prevé una primera restauración para septiembre con una inversión de 48.000 euros

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, han informado este miércoles sobre la primera fase de actuaciones de restauración y rehabilitación en el Molino de la Albolafia, que prevé estar para el mes de septiembre con una inversión de unos 48.000 euros, tras iniciarse los trabajos en estos días.

En declaraciones a los periodistas, acompañado por personal de Urbanismo, como Rosa Lara, Juan Murillo y Rafael Ruiz, el regidor ha destacado que esta actuación se enmarca en "los programas de recuperación del patrimonio", citando que en este mismo entorno hay varios ejemplos, como la Puerta del Puente, el retablo de la Calle Lineros y el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Así, ha apuntado que "el debe era la Noria de la Albolafia", en el que se empieza a trabajar ya al tener los permisos de la Consejería de Cultura de la Junta y el proyecto redactado "para hacer una primera actuación de restauración y recuperación, de despejar la vegetación, reforzar las partes más deterioradas, con peores patologías, que también sirva de base para ver con más detenimiento qué patologías tiene el resto de la noria y el molino, para hacer una segunda actuación más ambiciosa".

Según ha resaltado, "es importante esta primera actuación, porque va a consolidar el molino y la noria y lo va a dejar mucho más visible y más presentable", a la vez que "va a asegurar su estabilidad en cuanto a conservación y arquitectónica". Confía en que esté lista esta actuación coincidiendo con el Congreso de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, del 24 al 27 de septiembre.

Además, el primer edil ha valorado la labor de "todo el equipo de la Gerencia", porque "tiene mucho trabajo de estudio detrás", al tiempo que ha avanzado que la segunda fase, que espera que esté redactada y sacar a licitación en 2025, contará con "un presupuesto importante", de un millón de euros para "una actuación mucho más profunda de recuperación".

En cuanto a la posibilidad de girar la noria, Bellido ha detallado que "para que vuelva a girar con el agua natural del río, primero habría que hacer una actuación en el propio río", porque "había un azud histórico que desviaba agua hacia las norias", por lo que "habría que recuperar ese azud para que el agua discurriera más pegada a la noria para que girara y contemplar en la restauración que la noria tuviera la fuerza para aguantar el transcurso del tiempo del giro", algo que ha calificado como "muy complejo y muy caro".

No obstante, ha mencionado que "se puede estudiar alguna solución artificial que no funcione como una noria tal, sino que se puede hacer una actuación artificial que haga que pueda girar, pero no por la propia naturaleza de que gire con el agua del río", a lo que ha agregado que esa solución podría llegar en la segunda fase, "si es factible".

MONUMENTO INSIGNE

Mientras, el presidente de la GMU ha aseverado que "será un proyecto de actuación de urgencia, parcial, con la primera fase de la rehabilitación de la noria de la Albolafia, monumento insigne de la ciudad --aparece en el escudo clásico--, que se encuentra en un estado que necesita de intervención".

En concreto, ha precisado que este martes se ha aprobado en la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía la autorización favorable a esta intervención, "al ser un bien catalogado como protegido culturalmente", a la vez que está"el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente y ya sólo falta, que también se hará en próximos días, la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) al estar junto al cauce del río para que se pueda llevar a cabo".

La actuación va a consistir en labores de limpieza, el desbroce selectivo de la maleza para permitir el acceso de los medios para la ejecución de la obra de restauración posterior, la limpieza exterior de la vegetación y de los microorganismos surgidos en el molino y la noria, la limpieza exterior de las fábricas, operaciones puntuales de conservación y restauración de la sillería para mejorar su conservación, trabajos puntuales de conservación y restauración de la rueda y mejora de impermeabilización de la sala de molienda para frenar el deterioro de la viga de hormigón existente, todo ello con las últimas tecnologías en restauración.

El origen del molino se remonta al siglo XIII, de manera que "la transformación hasta el día de hoy ha sido enorme", ha declarado Rosa Lara, quien ha precisado que "al siglo XIX llegaron dos molinos, el de Escalonías y el de la Albolafia, que eran paralelos al río", pero "cuando en 1910 se hizo la obra del murallón, el de Escalonías tuvo que ser desmolido y sólo quedó el de la Albolafia". En 1965, el arquitecto Félix Hernández hizo un proyecto de restauración del molino y recuperó las partes originales, las dos partes de los acueductos que han quedado.

Al respecto, Lara ha recordado que "en época de la Reina Isabel la Católica, cuentan que estando ella residiendo en el Alcázar, la rueda hacía mucho ruido y ordenaba que parara la actividad de la rueda, porque no podía descansar", destacando que "esa rueda no llegó al siglo XX", sino que llegaron las dos partes del acueducto que se dirigía hacia la huerta del Alcázar para llevar el agua, mientras que la noria actual no está bien dimensionada, porque "es difícil que pudiese tener su actividad hidráulica por las dimensiones que tiene, unos 16 metros de diámetro y pesa unos 6.600 kilos". La noria, en base al estudio de Hernández, se reconstruyó en el año 1996, con la escuela-taller.