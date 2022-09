Montero ultima una propuesta de financiación autonómica y pide al PP que envíe la suya

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno está "a punto de mandar" la segunda propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y ha instado a los partidos a que presenten las suyas porque "en el Congreso no votan los territorios, sino los grupos políticos".

"Queremos consensuar (el nuevo modelo) territorialmente pero tiene que haber propuestas que vengan también lideradas por los partidos políticos y, hasta la fecha, yo no conozco que haya ninguna propuesta por parte del PP -o, por lo menos, a mí no me la han hecho llegar- que pueda alumbrarnos sobre las prioridades en la distribución que se tiene que producir", ha dicho en declaraciones a los periodistas en Sevilla.

Ha señalado además que espera que las comunidades autónomas, aun sabiendo que "todo el mundo quiere, legítimamente, cuantos más recursos mejor", sean capaces de hacer una aportación "con un poco más de amplitud de miras".

En este sentido, ha lamentado que el PP de Andalucía y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dice una cosa" y la presidenta de la Comunidad de Madrid "la contraria", y en Galicia "se dice otra cosa", pero "al final no votan los territorios en el Congreso de los Diputados, votan los partidos", ha recalcado.

Ha recordado que el Gobierno de la nación hizo una primera propuesta que se remitió a las comunidades autónomas con la "variable de población ajustada" y, entonces, ya dijo que sería "muy difícil consensuar un modelo si cada territorio solo aspira a su propuesta de máximos". "Porque España no se construye por la suma de diecisiete comunidades autónomas, es imposible montar ese puzle y, por tanto, tendría que haber una amplitud de miras más allá de lo que se planteó en la primera propuesta", ha insistido.

Ha destacado además que el Gobierno central ha proporcionado "los mayores recursos que nunca han tenido las autonomías" y, al respecto, ha dicho: "Hubiera querido yo, cuando era consejera de Hacienda, que el señor (Mariano) Rajoy hubiera proporcionado a Andalucía una mínima parte de los recursos que ha recibido procedentes del modelo de financiación autonómica durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez". Así, ha subrayado que los recursos se han incrementado en torno a un 36% en estos últimos años respecto al periodo de Gobierno de Mariano Rajoy.