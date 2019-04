Montero dice que "es mentira" que se ocultaran pacientes en la lista de espera en Andalucía

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que "es mentira que haya habido ocultación de las listas de espera" en Andalucía, tal y como habían anunciado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre. "Nunca se han ocultado los pacientes de las listas de espera. Es una noticia falsa", ha insistido Montero en el foro organizado hoy en Málaga por el Grupo Joly y patrocinado por la Fundación Unicaja.

Montero ha afirmado que "cuando yo estaba en sanidad la lista de espera la certificaba cada mes el jefe de servicio de cada hospital, pero si los procedimientos los cambio mañana porque me parece que tiene que haber otros y meto cosas que no tienen nada que ver..." La ministra de Hacienda acusó al PP de estar "permanentemente intentando pintar una realidad que no es correcta" y reclamó a los populares que presenten ya su proyecto de presupuestos. "En vez de hablar tanto de herencia recibida lo que he hecho yo es un proyecto de presupuesto intentando ajustarme al déficit", ha remarcado Montero, que ante una pregunta de uno de los asistentes sobre la subasta de medicamentos ha señalado que "todos los medicamentos que se dispensan en Andalucía están autorizados por la Agencia Española del Medicamento".

En el turno de preguntas, la ministra atendió varias cuestiones planteadas por los asistentes al foro. Respecto a la eliminación completa del impuesto de sucesiones anunciada hoy por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, Montero ha recordado que ya en el anterior gobierno del PSOE y Ciudadanos se pactó que estuvieran exentos los que recibieran herencias inferiores al millón de euros. "Creo que ahora solo 500 personas pagan impuesto de sucesiones en Andalucía y ahora se lo querrán perdonar", ha dicho.

La ministra de Hacienda también ha defendido la necesidad de que haya una armonización fiscal en España e incluso en Europa "para que no haya una competición fiscal entre todas las comunidades autónomas", ha defendido que Andalucía es, desde el punto de vista económico, "una comunidad solvente con magníficos indicadores de cumplimiento del objetivo de estabilidad" y ha anunciado el interés de su partido por garantizar las pensiones, luchar contra la pobreza infantil o reducir la tasa de paro estructural.