Eva Moreno y Hugo Chapon obitienen las primeras Becas Talento

Los sueños profesionales de Hugo Chapon de dedicarse al mundo del cine y el de Eva Moreno en el campo del diseño de productos, centrados en la sostenibilidad, están un poco más cerca de ser una realidad al conseguir las primeras Becas Talento.

El fin de estas ayudas, otorgadas por la Fundación Kareema y la Universidad de Málaga, a través de su Fundación General (Fguma), es que el alumnado egresado de esta institución pública pueda desarrollar estudios de posgrado de forma presencial y a tiempo completo en universidades, escuelas o centros de investigación de reconocido prestigio de cualquier parte del mundo. Así, Moreno y Chapon, ambos de 22 años, obtendrán hasta 45.000 euros para el curso académico 2024-25.

El acto de entrega de estas Becas ha estado presidido por el rector de la UMA, Teodomiro López, acompañado por el director general de la FGUMA, Diego Vera, y la presidenta de la Fundación Kareema, Nadia Katy Gil. "En días como hoy se pone de manifiesto la esencia de la UMA: ilusión, rigor y ganas", ha declarado el rector. Por su parte, Vera ha añadido que "este es el acto del talento, del alumnado y de la investigación y el desarrollo".

Ambos han afirmado sentirse muy reconfortados al poder ofrecer estas ayudas; han resaltado la calidad de todos los estudiantes candidatos y la satisfacción porque serán unos excelentes embajadores de la marca UMA en las ciudades en las que continuarán su formación. Por último, Gil ha remarcado: "No podemos estar más orgullosos, es un premio a la tenacidad y a la pasión".

Eva Moreno es graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto por la Universidad de Málaga y tiene entre sus posibles opciones de destino Canadá, Nueva Zelanda o Noruega. "Me siento particularmente conectada con la idea de diseñar productos de manera artesanal e inclusiva, especialmente en entornos rurales, con el objetivo de estimular la economía local en estos lugares", explicaba en su candidatura. "No sé cómo agradeceros esta oportunidad tan grande, por todas las personas que se presentaron y se han quedado a las puertas, la disfrutaré y exprimiré todo lo posible", ha expresado por videoconferencia ya que actualmente se encuentra en Japón ampliando sus estudios y aprendiendo un nuevo idioma.

Por otro lado, la National Film and Television School de Londres es el centro elegido por Hugo Chapon, graduado en Comunicación Audiovisual por la UMA. Esta ha sido nombrada la Mejor Escuela de Cine del Mundo en varias ocasiones por el Hollywood Reporter y ofrece programas de maestría en disciplinas como producción, dirección, cinematografía o animación. "Animo a los estudiantes a revisar todas las ayudas que las instituciones nos ofrecen, no saben todo el apoyo que nos brindan"."Aunque uno no crea demasiado en sí mismo tiene que presentarse al mundo y seguir adelante, así podrá sucederle lo que me ha ocurrido a mí, conseguir esta beca y quizá lograr mi sueño de ser director de cine", ha expresado agradecido. "Gracias por invertir en las personas", ha finalizado.

El montante de la beca podrá aplicarse total o parcialmente a la matrícula en el centro en el que el estudiante sea admitido; la manutención; los billetes de avión u otros gastos como seguro de accidentes o libros.

Fundación Kareema Esta Fundación apoya proyectos independientes de entidades sin ánimo de lucro que buscan expandir o hacer más sostenible su modelo de impacto social. Además, ayudan a personas que cursan estudios superiores y que tienen motivación y pasión, pero carecen de los recursos económicos necesarios, prestando especial atención a Palestina, Líbano y España.