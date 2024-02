Morillas (Con Málaga) pregunta a Moreno "para cuándo el metro al PTA o al distrito Este"

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha preguntado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "para cuándo el metro al PTA o al distrito Este".

Así lo ha señalado Morillas este miércoles, cuando el presidente de la Junta ha asistido al acto de colocación de la primera piedra de las obras del tramo Guadalmedina-Hilera, prolongación de la línea 2 al Hospital Civil."Queremos preguntarle qué tipo de actuaciones ha iniciado la Junta de Andalucía para cumplir con sus compromisos para que el metro llegue al Parque Tecnológico de Andalucía y también al distrito Este", ha insistido, al tiempo que ha recordado que "el presidente de la Junta de Andalucía se comprometió en el año 2019 en que en esa legislatura llegaría el metro al PTA".

Así, ha criticado que "cinco años más tarde vemos que no se ha dado ningún paso y no solo no se ha dado ningún paso sino que vemos cómo esta ampliación del metro tan importante para atender los problemas de movilidad que tiene tanto el distrito Este como el PTA ni siquiera han sido incluidos como actuaciones para los próximos años en el plan metropolitano de movilidad de la Junta".

De igual modo, ha advertido de que, además, "cuando desde nuestro grupo hemos traído iniciativa al Ayuntamiento para que hubiera un compromiso institucional en defensa de la movilidad y en defensa de la ampliación de las líneas del metro lo que nos hemos encontrado es el voto contrario del PP".

Por ello, ha exigido que "que reitere ese compromiso y sobre todo que ese compromiso se traduzca en actos, en acciones concretas, que permitan que el metro llegue al PTA y el distrito Este", ha concluido.