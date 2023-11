Morillas pide a PP que "deje de ser partícipe de esa estrategia de desestabilización de la democracia"

La coordinadora provincial de IU y portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha pedido al PP y al alcalde Francisco de la Torre, que "dejen de ser partícipes de esa estrategia de desestabilización de la democracia y reconozcan de una vez por todas cuál fue el resultado del 23J"."Nosotros vivimos en una democracia parlamentaria y son las mayorías parlamentarias las que tienen la capacidad legislativa y las que tienen la capacidad de conformar gobiernos", ha añadido.

Además, ha respondido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "profanar la democracia es no asumir ni aceptar los resultados electorales del pasado 23J".

Así ha señalado Morillas después de que De la Torre advirtiera este pasado jueves de que el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts "profana la Constitución, rompe el principio de igualdad, quiebra la separación de poderes".

Morillas, en primer lugar, ha dicho que "estamos muy preocupadas desde nuestro grupo municipal, muy preocupadas con las manifestaciones fascistas, violentas, que están teniendo lugar durante esta semana, donde estamos escuchando comentarios xenófobos, comentarios machistas, comentarios racistas, donde, incluso, hemos visto cómo se hace un llamamiento a un alzamiento nacional".

Además, ha continuado, "estamos muy preocupadas por las declaraciones del alcalde donde no sólo no ha condenado las manifestaciones violentas y fascistas que están teniendo lugar esta semana", sino que "ha hecho una declaración donde acusa de profanar la democracia al que va a ser el futuro gobierno de coalición de este país"."Señor de la Torre, profanar la democracia es que el Consejo General del Poder Judicial lleve cinco años secuestrado por los conservadores; profanar la democracia es que haya un Poder Judicial que ha estado haciendo la 'lawfare' contra responsables políticos, contra organizaciones políticas, incluso contra ministros y ministras del pasado gobierno de coalición; profanar la democracia es no asumir ni aceptar los resultados electorales del pasado 23J", ha abundado la coordinadora provincial de IU.