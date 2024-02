Morillas critica que se "vuelve a hacer el anuncio" de obras del Benítez: "LLevamos diez años de retraso"

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, se ha referido este martes al comienzo de las obras del nuevo Parque Metropolitano Campamento Benítez y ha advertido de que "de nuevo vuelven a hacer el anuncio de que se inicia la obra" y "llevamos diez años de retrasos, fiascos y despilfarro".

Así lo ha señalado Morillas, que ha agregado que "hoy el alcalde ha salido a prensa con el fantasma de las navidades pasadas. Llevamos diez años de anuncios, diez años en los que se iba a iniciar la obra del Campamento Benítez para atender una demanda ciudadana, que es que en el campamento Benítez pueda haber un gran parque periurbano".

Morillas ha lamentado que "de nuevo vuelve a hacer el anuncio de que se inicia la obra del campamento Benítez". Llevamos diez años de retrasos, diez años de fiascos, diez años de despilfarro"."A nadie se le olvida aquella operación con la que pusieron una laguna que supuso una gran inversión de dinero público y que, sin embargo, después descubrimos que no disponía de autorización", ha recordado, al tiempo que ha dicho que "en este momento no sabemos qué va a pasar con aquello, qué va a pasar con esa laguna, que más que una laguna es una balsa y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a retirar"."Tampoco se ha protegido ni se ha rehabilitado el edificio del Campamento Benítez a pesar de las innumerables iniciativas que hemos tomado desde nuestro grupo en ese sentido", ha lamentado, al tiempo que ha incidido en que "después de diez años esperemos que en esta vaya la vencida, que se aborde un proceso de protección y rehabilitación del edificio y que se garantice que en ese espacio hay un espacio ciudadano, cultural de uso público, con contenido medioambiental orientado a la difusión del entorno", ha concluido.