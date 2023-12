Morillas: "Hay que reconocer a Caparrós víctima del terrorismo y acabar con impunidad de crímenes del fascismo"

La coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, ha reivindicado "la necesidad de acabar con la impunidad de los crímenes del fascismo y reconocer a García Caparrós como víctima de terrorismo al amparo de la Ley de 2011 de protección integral de las víctimas del terrorismo".

Así lo ha señalado este lunes al pie de la placa homenaje que señala el lugar donde fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 el malagueño, Manuel José García Caparrós, en el marco de la ofrenda floral en homenaje a García Caparrós, organizada por las formaciones que integran Sumar (IU, Podemos, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Movimiento Sumar), el PCA y CCOO, donde también han asistido las hermanas del joven malagueño, Puri, Loli y Paqui García Caparrós.

Morillas ha recordado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "la lucha de García Caparrós y del pueblo andaluz el 4D no fue para que se desmantelaran los servicios públicos ni para que la derecha intente envolverse en la bandera andaluza, manosearla y patrimonializarla, a la vez que, por otro lado, va desmantelando los servicios públicos".

Además, ha pedido al presidente andaluz: "que cumpla con el estatuto de autonomía y proteja los servicios públicos que están siendo fuertemente golpeados, como la sanidad, la salud o la dependencia. Esa fue la lucha del pueblo andaluz el 4D y esa es la lucha del pueblo andaluz hoy"."La derecha no dudó en hacer uso del terrorismo para impedir el avance democrático y que el andalucismo no accediera al autogobierno como mecanismo para acabar con la desigualdad que el pueblo andaluz sigue sufriendo. Por eso, vamos a presentar una iniciativa ante el Congreso de los Diputados para que se declare a García Caparrós víctima del terrorismo", ha concluido Morillas.

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, ha rememorado que "al grito de libertad, amnistía y autonomía, miles de andaluces y andaluzas salimos a la calle hace 46 años, con una idea común: que Andalucía no fuera el patio trasero de la arquitectura en materia autonómica que se estaba fraguando en España. Nos enlazaban dos elementos claves: la igualdad y la justicia social"."Moreno Bonilla no puede reescribir la historia y ponerse la bandera de Andalucía para tapar la lucha de miles de andaluces para ser subalterno de las políticas de Ayuso en Madrid. Recordamos que era la derecha y la ultraderecha la que estaba tirando piedras a los manifestantes y, en Málaga, asesinando a García Caparrós. Exigimos una Andalucía soberana y de igualdad frente a las políticas neoliberales de Moreno Bonilla. Y demandamos verdad, justicia y reparación para García Caparrós y para todas las víctimas de la transición", ha incidido Alba.

Loli García Caparrós ha reivindicado que "hoy no es el día de la bandera, es el día de Manuel José García Caparrós, quien dio la vida por Andalucía".

Por su parte, Puri García Caparrós ha incidido en que "mi hermano es una víctima del terrorismo, le disparó un policía por la espalda y lo dejó tumbado en el suelo. Reclamamos que sea considerado víctima del terrorismo. Jamás lo vamos a olvidar, Caparrós está en la historia y se va a recordar siempre, por muchos días de la bandera que se organicen desde la Junta de Andalucía".

Por otro lado, el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, ha incidido en que la bandera andaluza "es una bandera de paz y de esperanza, es una bandera que no está sometida a la confrontación política ni a los intereses de un partido ni de un gobierno"."Defender Andalucía para nosotros hoy es defender la igualdad en Andalucía con los andaluces y entre los andaluces", ha agregado, al tiempo que ha dicho no entender "cómo la patronal de Andalucía se concentra en Sevilla, en el día de ayer, no entendemos cómo se concentra cuando no practican la igualdad en los convenios colectivos, cuando son tan cicateros para subir como el convenio del campo, sólo un 2%".

A su juicio, "la igualdad en Andalucía se practica con los hechos y los hechos para CCOO son convenios colectivos". También ha pedido al Gobierno andaluz "que tiene que defender la cohesión social, de género y territorial en Andalucía". Por último, ha dicho que hoy "también estamos con García Caparrós, que defendía no la bandera, defendía la igualdad de Andalucía entre los andaluces y que nuestra riqueza se quede en nuestra tierra", ha concluido.

Por su parte, Nicolas Sguiglia, de Podemos, ha añadido que "si el fascismo no hubiera disparado y acabado con su vida ahora estaría manifestándose en defensa de la sanidad, la educación pública y la igualdad en nuestra tierra". Mar González, de Verdes Equo, ha insistido en que las "reivindicaciones siguen presentes".