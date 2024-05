Muñoz pide atender las "reiteradas peticiones de desbroces" de colegios de las AMPA del distrito Norte

El portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mantenido un encuentro de trabajo con un grupo de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (AMPA) de distintos centros educativos del Distrito Norte, quienes le han reclamado interlocución ante la "falta de respuesta" por parte del gobierno de José Luis Sanz ante las necesidades urgentes de mantenimiento y conservación en colegios públicos como en centros de educación infantil.

En la reunión, las AMPA, según el PSOE, "han denunciado la inexistencia de un canal de comunicación directa ni con el área de Educación ni con el Distrito Norte, que ni atienden ni responden a las quejas trasladadas y, por supuesto, que no pueden canalizar sus propuestas vía oficial porque, once meses después de la formación del gobierno de Sanz, aún no está constituida la Junta Municipal del Distrito".

Junto a la concejala socialista Myriam Díaz, responsable del Distrito Norte en el PSOE municipal, Muñoz ha asegurado que "no ha surtido efecto la denuncia realizada a finales de abril para acometer desbroces de urgencia en colegios cuyos patios y accesos están comidos por los jaramagos, sin que se haya acometido, a día de hoy, un trabajo contundente de desbroces, diga lo que diga el delegado del Distrito Norte, Juan de la Rosa".

Las familias, según Muñoz, constatan "día a día la situación de los colegios más allá de los comunicados de prensa de Sanz donde niega cualquier tipo de problema y que todo va en tiempo y forma".

En opinión del portavoz del PSOE, Sanz ha alargado lo máximo posible la constitución de las Juntas Municipales de Distrito para "ignorar a las AMPA y no tener que escuchar las quejas que hoy nos estáis trasladando". *"anz lleva meses hablando de 10 millones de euros de inversión en colegios sin que se haya aprobado aún nada y sin que atienda a lo más urgente", ha denunciado.

Muñoz ha recordado que desde finales de enero el PSOE venía reclamando anticipar el plan de desbroces en toda la ciudad ante las abundantes lluvias del invierno. "Hicieron caso omiso y el problema se ha ido agrandado tras las lluvias de la primavera, con los jaramagos proliferando por doquier y ya secándose, con el riesgo añadido de incendios", ha añadido."¿A qué espera el equipo de Sanz para desbrozar los colegios?¿A que termine el curso y tratar de ocultar las deficiencias de su gestión y su incapacidad para reaccionar?", se ha preguntado el portavoz del Grupo Municipal Socialista.