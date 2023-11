Navarro critica el "silencio" de Sánchez ante sequía y movilidad: "Sólo atiende a separatistas y populistas"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado el "silencio absoluto" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ante la sequía y los problemas de movilidad que afectan a la provincia de Málaga y ha asegurado que "sólo dialoga en firme y por escrito a las peticiones de los nacionalistas, separatistas y populistas"."El resto no contamos para Sánchez", ha sostenido Navarro, que ha participado junto al presidente del PP de Rincón de la Victoria (Málaga), Francisco Salado, en una concentración "para reclamar la igualdad de todos los españoles y contra la amnistía firmada por Sánchez" y que ha reunido, según los 'populares', a más de 500 personas en este municipio.

Además de la amnistía, ha criticado las "prebendas" de Sánchez "a sus socios de Gobierno, con 15.000 millones de euros que van a condonar a Cataluña pero aquí merecemos lo mismo".

En este punto, ha destacado que, en una provincia "tan pujante y dinámica" como Málaga, con empresarios, comerciantes, trabajadores e instituciones "que se dejan la piel y reman en la misma dirección, hay problemas encima de la mesa que hemos trasladado al Gobierno de España y sabéis qué ha hecho: absolutamente nada".

Así, se ha referido la presidenta 'popular' a los cortes de suministro en diversos municipios de la provincia debido a la grave sequía y a los atascos en las carreteras "ante los que el Gobierno mira para otro lado". "Lo único que anunciaron una semana antes de las elecciones municipales fue una desaladora en Vélez-Málaga pero ni siquiera han movido ficha para invertir esos 100 millones de euros, igual que no han hecho nada cuando hemos pedido un tercer carril para descongestionar la A-7 en la zona este", ha apostillado."Nos ningunean permanentemente, con los únicos que dialogan en firme y por escrito a las peticiones es con los nacionalistas, separatistas y populistas, el resto no contamos para Sánchez", ha insistido Navarro, que ha pedido a la ciudadanía "seguir peleando en la calle de manera serena, como lo viene haciendo el PP".

En este sentido, ha advertido al Gobierno de Sánchez de que "los malagueños no se van a callar": "No nos vamos a quedar de brazos cruzados y seguiremos reivindicando lo que es justo para España, Andalucía y Málaga", ha añadido."El día de la investidura no terminó nada, empezó todo. Llevamos cinco años aguantando a un Gobierno que le da patadas a nuestra Constitución, que atenta y ataca el principio fundamental de la base de nuestra convivencia, el principio de igualdad", ha sostenido y ha recalcado que "ya lo hizo la pasada legislatura con la aprobación de la ley del sólo sí es sí que ha supuesto reducir condenas y penas a agresores sexuales, desprotegiendo a las mujeres"."Hoy hay señores que han atentado y atacado a España y van a ser amnistiados y eso está firmado, acordado con esos que quieren romper España para poder mantenerse en el sillón de la Moncloa", ha agregado.

También Navarro ha defendido "el compromiso" del PP por "la igualdad de todos los españoles y por la convivencia este 25N, en el que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un compromiso que ha extendido a la lucha contra la violencia machista"."Toda nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares y nuestro compromiso más firme para seguir luchando contra esta lacra social", ha concluido."ESPAÑA ES UN CLAMOR POR LA IGUALDAD"

Por su parte, Salado también ha resaltado que España "es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad" y ha insistido en que "tras años de cesiones a partidos separatistas, Sánchez va a perpetrar un acto de corrupción sin precedentes"."Va a amnistiar a otros políticos a cambio de su voto para mantenerse en el poder, contraviniendo nuestro ordenamiento jurídico. Es una traición y una aberración contra todos los españoles", ha criticado.

No obstante, se ha mostrado convencido de que España, "que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad, sabrá sobreponerse a las dificultades"."Lo hicimos en 2017 cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución, un golpe de estado, y contra la convivencia y ahora también cuando está liderado por el que debería ser el primero en impedirlo, el señor Sánchez, que está aliado con ellos; es un mentiroso compulsivo y un traidor a nuestro país".

Por último, el dirigente del PP de Rincón de la Victoria ha agradecido "la reacción tranquila del pueblo español ante los ataques a la Constitución, a la división de poderes, a la base de nuestra democracia"."La democracia europea está en juego cuando la española está en peligro, pero nuestra democracia prevalecerá con serenidad y firmeza para decir basta y defender la igualdad", ha concluido.