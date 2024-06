Navarro dice que 9J los malagueños "tienen la oportunidad de responder en las urnas a las cartas de Sánchez"

La presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, ha pedido a los ciudadanos que el próximo domingo 9 de junio "respondan en las urnas, acudiendo a votar en las elecciones europeas, a las cartas" que Pedro Sánchez --presidente del Gobierno-- ha publicado en la red social X, la última en la tarde de este martes.

Así, en un acto público con afiliados y simpatizantes en los Baños del Carmen de la capital, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la presidenta del comité electoral provincial y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, Navarro ha reivindicado que el Partido Popular está"en la calle y puede hablarle de tú a tú a los malagueños”."Esta campaña de las europeas es, por tanto, una oportunidad para plantar a Pedro Sánchez en las urnas, para lanzarle un mensaje a este hombre, que ha puesto las cartas de moda” y "responderle en las urnas": “Nosotros no necesitamos misivas, ni sellos, ni sobres, necesitamos tener a los ciudadanos de frente, para hablarles cara a cara y de tú a tú, para decirles lo que estamos dispuestos a hacer por ellos, porque tenemos vocación de servicio y mucho amor por España, por Málaga y por Andalucía”, ha señalado.

Frente a ese PP "abierto y en la calle, con propuestas y reivindicando lo que es justo para Málaga", ha situado a un PSOE "antimalagueño, que no se preocupa por los proyectos e infraestructuras que necesita la provincia"; un partido que, ha añadido Navarro, "no está haciendo campaña, están escondidos".

Así, ha cuestionado cómo el PSOE en "sus carteles habla de más Europa cuando lo que están consiguiendo es menos España". "¿Cómo vamos a construir más Europa con menos España?¿Cómo vamos a fortalecer las instituciones europeas debilitando las instituciones democráticas de España? Eso no cabe en cabeza humana y eso es lo que están haciendo los socialistas", ha criticado Navarro.

De igual modo, en "esa defensa de España", ha situado también la máxima dirigente provincial "la defensa de Málaga": "No vamos a cejar en el empeño de pedir el tercer carril de la A-7 desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la barriada de El Palo, o el tren litoral que tiene que conectar toda la costa para traer oportunidades de empleo, para atraer empresas para que nuestros trabajadores, nuestros estudiantes puedan ir tranquilamente en un medio de transporte público como tienen las grandes ciudades y urbes de Europa y del mundo, porque nosotros sí creemos en Málaga".

En este punto, ha lamentado que el Gobierno "no dé una sola respuesta a todos los guantes que le lanzamos, a todas las propuestas que le ponemos encima de la mesa para que la provincia de Málaga siga progresando"."Nosotros prácticamente no entramos en la crítica, que se arregle Pedro Sánchez con lo que tiene en su casa y que cuando tenga que hacerlo dé las explicaciones, pero mirando a la cara a los ciudadanos, no por carta", ha enfatizado.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, la presidenta del PP malagueño ha reiterado la "importancia" de hablar de todo lo que se hace con los fondos europeos en Málaga, "para que la ciudadanía sepa que Europa está en nuestro día" y, "a la vez, defender a la provincia porque creemos en sus potencialidades, en sus posibilidades y en todo lo que tenemos que reivindicar lo que es justo para Málaga".

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de Sánchez sea "el último en ejecución" de los fondos europeos y que "Andalucía sea la comunidad autónoma número 15 de España en el reparto", lo que ha tachado de "inaudito".

La presidenta provincial del PP, que ha mantenido sendos encuentros con empresarios de playas y con representantes de los sindicatos CCOO y CSIF, ha vuelto a defender "la regeneración de las playas frente a la renaturalización que defiende el PSOE", al que ha acusado de practicar una "política del miedo" con estudios sobre el avance del mar "sin que lleve aparejadas medidas para proteger las viviendas situadas en el litoral de la Costa del Sol".

Por último, Navarro ha lamentado que los Baños del Carmen "sean un ejemplo de la parálisis que imprime este Gobierno a los proyectos que el PP dejó encaminados en Málaga y que Sánchez ha frenado en seco".

Por ello, ha hecho un llamamiento a todos los malagueños a votar el próximo domingo en las elecciones europeas. “Tenemos que ir sí o sí a nuestros colegios electorales y expresar el rechazo a ese abandono y a esos agravios y lo tenemos que hacer de la manera más democrática.: yendo a votar y dejándole claro a Sánchez que desprecia a nuestra provincia, que ataca a nuestro Estado de derecho y a la igualdad de todos los españoles", ha concluido.