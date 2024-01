Nieto llama al Gobierno a atender las necesidades reales de los ciudadanos y no de quienes "han infringido la ley"

El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha abogado este martes por que la política en España "vuelva a atender las necesidades reales de los ciudadanos" y no de quienes "han infringido la ley" con una amnistía que, según ha recalcado, "más bien parece una ley de anestesia o de olvido".

Así lo ha señalado Nieto en declaraciones a los medios en Granada tras la firma de un convenio con el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, para desarrollar un programa de formación en capacidades digitales destinado a los vecinos de municipios pequeños. En este contexto, el consejero ha contrapuesto la gestión de la Junta de Andalucía, centrada en "hablar de lo que necesita la gente", con la del Gobierno central."Hoy, en un día en el que desgraciadamente la noticia va a ser que los delincuentes negocian cuál es la amnistía en la que se van a apoyar para que se olvide su delito, en el día en el que en el Congreso de los Diputados se va a vivir una vergüenza que no se produce en ningún otro país de la Unión Europea, pues nosotros tenemos la suerte de hablar de lo que necesita la gente; que nos está pidiendo mayor atención y de los que no se está ocupando el Gobierno de España", ha censurado.

Nieto ha hecho un llamamiento a que la "política en España vuelva a atender necesidades reales de los ciudadanos y no necesidades de quien ha infringido la ley, ha cometido un delito y quiere que la sociedad en su conjunto lo olvide a través de una ley de amnistía, que más bien parece una ley de anestesia o de olvido", ha dicho."Nosotros desde luego no lo compartimos y no nos parece que sea a lo que tiene que dedicarse una Cámara parlamentaria como el Congreso de los Diputados", ha sentenciado.